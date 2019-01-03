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Салати на Святвечір: смачні пісні рецепти

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Вечеря на Святий вечір — це святкова трапеза напередодні Різдва 6 січня. У цей день прийнято не їсти до появи першої зірки на небі (момент, коли народився Ісус Христос). На столі має стояти 12 пісних страв.

OBOZREVATEL пропонує приготувати зимові смачні і корисні салати, які не заберуть багато часу і сил.

Вінегрет

Вінегрет

Вінегрет

kopilka-kulinara.ru

Інгредієнти:

  • 5 бульб картоплі

  • 3 огірка кислих

  • 2 моркви

  • 2 буряки

  • 1 головка ріпчастої цибулі

  • оцет, гірчиця, рослинна олія, сіль

Спосіб приготування:

Овочі промити, відварити до готовності, дати їм охолонути і потім очистити.

Кубиками нарізати відварну картоплю, моркву, буряк і огірки. Дрібно нарізати цибулю, з'єднати з іншими підготовленими інгредієнтами.

Заправити вінегрет пісний оцтом, олією, гірчицею, посолити і поперчити, перемішати і подати до столу.

Салат з червонокачанної капусти

Салат з червонокачанної капусти

Салат з червонокачанної капусти

klopotenko.com

Інгредієнти:

  • 150 г червонокачанної капусти

  • 30 г моркви

  • 20 г пісного спреда

  • 20 волоського горіха

  • щіпка кмину

  • 1 ч. л. бальзамічного оцту (можна винного, або яблучного)

  • 1 шт. цедри апельсина

  • сіль за смаком

Спосіб приготування:

Нашаткувати капусту, нарізати моркву соломкою, горіхи подрібнити.

Розігріти на сковороді пісний спред, додати капусту, оцет і обсмажити 2 хвилини, постійно помішуючи.

Додати в сковороду моркву, подрібнені волоські горіхи, кмин і сіль. Перемішати і смажити ще 2 хвилини. При подачі посипати апельсиновою цедрою.

Салат "Зимовий"

Салат "Зимовий"

Салат "Зимовий"

lifeinternet.ru

Інгредієнти:

  • 2 шт. зимової чорної рідкісні

  • 1 велика цибулина

  • 1 пучок зелені

  • 1 ст. ложка лимонного соку

  • цукор і сіль за смаком

  • олія рослинна

Спосіб приготування:

Редьку очистити і потерти на крупній тертці. Посолити за смаком. Перемішати і поставити на 2 години, щоб пішла гіркота.

Потім злити з редьки сік. Додати цибулю півкільцями і зелень. Залити заправкою. Для неї змішати сік лимона, цукор і олію рослинну.

Салат з яблуками і фенхелем

Салат з яблуками і фенхелем

Салат з яблуками і фенхелем

gastronom.ru

Інгредієнти:

  • 2 качана середнього розміру фенхеля

  • 2 невеликих червоних яблука

  • 1 лайм (сік і цедра)

  • 1 качан фенхеля з зеленню

  • 1 цибуля-шалот

  • 3 ст. л. олії оливкової

  • 2 ст. л. винного білого оцту

  • 1 ч. л. цедри мандарина

  • 450 г суміші салатних листів

  • сіль і мелений чорний перець за смаком

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Спосіб приготування:

М'якоть фенхеля тонко нарізати півкільцями. Яблука, не очищаючи від шкірки, нарізати тонкими часточками, видаливши серцевину, збризнути соком лайма. Подрібнити зелень фенхеля і цибулю-шалот.

Для заправки збити оливкову олію, оцет, цедру всіх цитрусових, додати цибулю-шалот. Заправку посолити і поперчити.

Розкласти салатні листя по тарілках, на них викласти яблука і фенхель. Полити заправкою і посипати зеленню фенхеля.

Салат з рисом

Салат з рисом

Салат з рисом

kedem.ru

Інгредієнти:

  • 3-4 ст. л. довгого рису

  • 2 шт. маринованих огірків

  • 50 г консервованої кукурудзи

  • 1 морква

  • петрушка (зелень)

  • 1 зубчик часнику

  • 2-3 ст. л. рослинної олії

  • сіль за смаком

Спосіб приготування:

Рис відварити до готовності і остудити. Перекласти рис у миску, додати кубиками нарізану відварену моркву. Далі також додати кубиками нарізані мариновані огірки і кукурудзу, дрібно посічену петрушку, пресований часник.

Добре перемішати салат, посолити за смаком. Заправити олією. Перекласти в салатницю.

Салат з корейською морквою

Салат з корейською морквою

Салат з корейською морквою

kedem.ru

Інгредієнти:

  • 4-5 шт. свіжих печериць

  • 100 стручкової квасолі

  • 100 г готової корейської моркви

  • 7-9 шт. чорних консервованих оливок

  • рослинна олія

  • 1/4 ч. л. насіння кунжуту

  • сіль за смаком

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Спосіб приготування:

Стручкову квасолю розморозити, воду злити і обсмажити на олії до готовності. Викласти в миску і остудити.

Гриби порізати скибочками і теж обсмажити на олії.

У мисці змішати квасолю, гриби, заздалегідь приготовлену моркву по-корейськи, і оливки порізані половинками. Посолити. Добре перемішати і дати настоятися 20-30 хвилин

Викласти на блюдо і посипати кунжутним насінням.

Бурякова ікра

Бурякова ікра

Бурякова ікра

edinstvennaya.ua

Інгредієнти:

  • 3-4 буряка

  • 1 цибулина

  • 1 морква

  • 100 г рослинної олії

  • 1/2 скл. томатної пасти

  • сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

Цибулю і моркву подрібнити і підсмажити на олії до золотистого кольору. Додати натертий на дрібній тертці свіжий буряк і тушкувати до готовності.

За 5 хвилин до закінчення приготування додати сіль, перець і томатну пасту, трохи розведену водою. Остудити і подати, прикрасивши зеленню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог розповіла, що після новорічних застіль немає необхідності робити розвантажувальний день, а краще швидше повернутися до правильного харчування.

Читайте всі новини по темі "рецепти" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
рецептиРіздвоРіздвяний піст
Місце
Україна
Теги
рецептРіздво
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