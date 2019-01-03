Салати на Святвечір: смачні пісні рецепти

Вечеря на Святий вечір — це святкова трапеза напередодні Різдва 6 січня. У цей день прийнято не їсти до появи першої зірки на небі (момент, коли народився Ісус Христос). На столі має стояти 12 пісних страв.

OBOZREVATEL пропонує приготувати зимові смачні і корисні салати, які не заберуть багато часу і сил.

Вінегрет

Вінегрет kopilka-kulinara.ru

Інгредієнти:

5 бульб картоплі

3 огірка кислих

2 моркви

2 буряки

1 головка ріпчастої цибулі

оцет, гірчиця, рослинна олія, сіль

Спосіб приготування:

Овочі промити, відварити до готовності, дати їм охолонути і потім очистити.

Кубиками нарізати відварну картоплю, моркву, буряк і огірки. Дрібно нарізати цибулю, з'єднати з іншими підготовленими інгредієнтами.

Заправити вінегрет пісний оцтом, олією, гірчицею, посолити і поперчити, перемішати і подати до столу.

Салат з червонокачанної капусти

Салат з червонокачанної капусти klopotenko.com

Інгредієнти:

150 г червонокачанної капусти

30 г моркви

20 г пісного спреда

20 волоського горіха

щіпка кмину

1 ч. л. бальзамічного оцту (можна винного, або яблучного)

1 шт. цедри апельсина

сіль за смаком

Спосіб приготування:

Нашаткувати капусту, нарізати моркву соломкою, горіхи подрібнити.

Розігріти на сковороді пісний спред, додати капусту, оцет і обсмажити 2 хвилини, постійно помішуючи.

Додати в сковороду моркву, подрібнені волоські горіхи, кмин і сіль. Перемішати і смажити ще 2 хвилини. При подачі посипати апельсиновою цедрою.

Салат "Зимовий"

Салат "Зимовий" lifeinternet.ru

Інгредієнти:

2 шт. зимової чорної рідкісні

1 велика цибулина

1 пучок зелені

1 ст. ложка лимонного соку

цукор і сіль за смаком

олія рослинна

Спосіб приготування:

Редьку очистити і потерти на крупній тертці. Посолити за смаком. Перемішати і поставити на 2 години, щоб пішла гіркота.

Потім злити з редьки сік. Додати цибулю півкільцями і зелень. Залити заправкою. Для неї змішати сік лимона, цукор і олію рослинну.

Салат з яблуками і фенхелем

Салат з яблуками і фенхелем gastronom.ru

Інгредієнти:

2 качана середнього розміру фенхеля

2 невеликих червоних яблука

1 лайм (сік і цедра)

1 качан фенхеля з зеленню

1 цибуля-шалот

3 ст. л. олії оливкової

2 ст. л. винного білого оцту

1 ч. л. цедри мандарина

450 г суміші салатних листів

сіль і мелений чорний перець за смаком

Спосіб приготування:

М'якоть фенхеля тонко нарізати півкільцями. Яблука, не очищаючи від шкірки, нарізати тонкими часточками, видаливши серцевину, збризнути соком лайма. Подрібнити зелень фенхеля і цибулю-шалот.

Для заправки збити оливкову олію, оцет, цедру всіх цитрусових, додати цибулю-шалот. Заправку посолити і поперчити.

Розкласти салатні листя по тарілках, на них викласти яблука і фенхель. Полити заправкою і посипати зеленню фенхеля.

Салат з рисом

Салат з рисом kedem.ru

Інгредієнти:

3-4 ст. л. довгого рису

2 шт. маринованих огірків

50 г консервованої кукурудзи

1 морква

петрушка (зелень)

1 зубчик часнику

2-3 ст. л. рослинної олії

сіль за смаком

Спосіб приготування:

Рис відварити до готовності і остудити. Перекласти рис у миску, додати кубиками нарізану відварену моркву. Далі також додати кубиками нарізані мариновані огірки і кукурудзу, дрібно посічену петрушку, пресований часник.

Добре перемішати салат, посолити за смаком. Заправити олією. Перекласти в салатницю.

Салат з корейською морквою

Салат з корейською морквою kedem.ru

Інгредієнти:

4-5 шт. свіжих печериць

100 стручкової квасолі

100 г готової корейської моркви

7-9 шт. чорних консервованих оливок

рослинна олія

1/4 ч. л. насіння кунжуту

сіль за смаком

Спосіб приготування:

Стручкову квасолю розморозити, воду злити і обсмажити на олії до готовності. Викласти в миску і остудити.

Гриби порізати скибочками і теж обсмажити на олії.

У мисці змішати квасолю, гриби, заздалегідь приготовлену моркву по-корейськи, і оливки порізані половинками. Посолити. Добре перемішати і дати настоятися 20-30 хвилин

Викласти на блюдо і посипати кунжутним насінням.

Бурякова ікра

Бурякова ікра edinstvennaya.ua

Інгредієнти:

3-4 буряка

1 цибулина

1 морква

100 г рослинної олії

1/2 скл. томатної пасти

сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

Цибулю і моркву подрібнити і підсмажити на олії до золотистого кольору. Додати натертий на дрібній тертці свіжий буряк і тушкувати до готовності.

За 5 хвилин до закінчення приготування додати сіль, перець і томатну пасту, трохи розведену водою. Остудити і подати, прикрасивши зеленню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог розповіла, що після новорічних застіль немає необхідності робити розвантажувальний день, а краще швидше повернутися до правильного харчування.