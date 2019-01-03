Салати на Святвечір: смачні пісні рецепти

Вечеря на Святий вечір — це святкова трапеза напередодні Різдва 6 січня. У цей день прийнято не їсти до появи першої зірки на небі (момент, коли народився Ісус Христос). На столі має стояти 12 пісних страв.
OBOZREVATEL пропонує приготувати зимові смачні і корисні салати, які не заберуть багато часу і сил.
Вінегрет
Вінегрет
kopilka-kulinara.ru
Інгредієнти:
5 бульб картоплі
3 огірка кислих
2 моркви
2 буряки
1 головка ріпчастої цибулі
оцет, гірчиця, рослинна олія, сіль
Спосіб приготування:
Овочі промити, відварити до готовності, дати їм охолонути і потім очистити.
Кубиками нарізати відварну картоплю, моркву, буряк і огірки. Дрібно нарізати цибулю, з'єднати з іншими підготовленими інгредієнтами.
Заправити вінегрет пісний оцтом, олією, гірчицею, посолити і поперчити, перемішати і подати до столу.
Салат з червонокачанної капусти
Салат з червонокачанної капусти
klopotenko.com
Інгредієнти:
150 г червонокачанної капусти
30 г моркви
20 г пісного спреда
20 волоського горіха
щіпка кмину
1 ч. л. бальзамічного оцту (можна винного, або яблучного)
1 шт. цедри апельсина
сіль за смаком
Спосіб приготування:
Нашаткувати капусту, нарізати моркву соломкою, горіхи подрібнити.
Розігріти на сковороді пісний спред, додати капусту, оцет і обсмажити 2 хвилини, постійно помішуючи.
Додати в сковороду моркву, подрібнені волоські горіхи, кмин і сіль. Перемішати і смажити ще 2 хвилини. При подачі посипати апельсиновою цедрою.
Салат "Зимовий"
Салат "Зимовий"
lifeinternet.ru
Інгредієнти:
2 шт. зимової чорної рідкісні
1 велика цибулина
1 пучок зелені
1 ст. ложка лимонного соку
цукор і сіль за смаком
олія рослинна
Спосіб приготування:
Редьку очистити і потерти на крупній тертці. Посолити за смаком. Перемішати і поставити на 2 години, щоб пішла гіркота.
Потім злити з редьки сік. Додати цибулю півкільцями і зелень. Залити заправкою. Для неї змішати сік лимона, цукор і олію рослинну.
Салат з яблуками і фенхелем
Салат з яблуками і фенхелем
gastronom.ru
Інгредієнти:
2 качана середнього розміру фенхеля
2 невеликих червоних яблука
1 лайм (сік і цедра)
1 качан фенхеля з зеленню
1 цибуля-шалот
3 ст. л. олії оливкової
2 ст. л. винного білого оцту
1 ч. л. цедри мандарина
450 г суміші салатних листів
сіль і мелений чорний перець за смаком
Спосіб приготування:
М'якоть фенхеля тонко нарізати півкільцями. Яблука, не очищаючи від шкірки, нарізати тонкими часточками, видаливши серцевину, збризнути соком лайма. Подрібнити зелень фенхеля і цибулю-шалот.
Для заправки збити оливкову олію, оцет, цедру всіх цитрусових, додати цибулю-шалот. Заправку посолити і поперчити.
Розкласти салатні листя по тарілках, на них викласти яблука і фенхель. Полити заправкою і посипати зеленню фенхеля.
Салат з рисом
Салат з рисом
kedem.ru
Інгредієнти:
3-4 ст. л. довгого рису
2 шт. маринованих огірків
50 г консервованої кукурудзи
1 морква
петрушка (зелень)
1 зубчик часнику
2-3 ст. л. рослинної олії
сіль за смаком
Спосіб приготування:
Рис відварити до готовності і остудити. Перекласти рис у миску, додати кубиками нарізану відварену моркву. Далі також додати кубиками нарізані мариновані огірки і кукурудзу, дрібно посічену петрушку, пресований часник.
Добре перемішати салат, посолити за смаком. Заправити олією. Перекласти в салатницю.
Салат з корейською морквою
Салат з корейською морквою
kedem.ru
Інгредієнти:
4-5 шт. свіжих печериць
100 стручкової квасолі
100 г готової корейської моркви
7-9 шт. чорних консервованих оливок
рослинна олія
1/4 ч. л. насіння кунжуту
сіль за смаком
Спосіб приготування:
Стручкову квасолю розморозити, воду злити і обсмажити на олії до готовності. Викласти в миску і остудити.
Гриби порізати скибочками і теж обсмажити на олії.
У мисці змішати квасолю, гриби, заздалегідь приготовлену моркву по-корейськи, і оливки порізані половинками. Посолити. Добре перемішати і дати настоятися 20-30 хвилин
Викласти на блюдо і посипати кунжутним насінням.
Бурякова ікра
Бурякова ікра
edinstvennaya.ua
Інгредієнти:
3-4 буряка
1 цибулина
1 морква
100 г рослинної олії
1/2 скл. томатної пасти
сіль, перець за смаком
Спосіб приготування:
Цибулю і моркву подрібнити і підсмажити на олії до золотистого кольору. Додати натертий на дрібній тертці свіжий буряк і тушкувати до готовності.
За 5 хвилин до закінчення приготування додати сіль, перець і томатну пасту, трохи розведену водою. Остудити і подати, прикрасивши зеленню.
Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог розповіла, що після новорічних застіль немає необхідності робити розвантажувальний день, а краще швидше повернутися до правильного харчування.
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