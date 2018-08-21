Привіт із Греції: відомий кухар показав, як приготувати смачну запіканку

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом приготування мусаки - ситної і корисної страви з баклажанів і телятини.

"Мусака - традиційна грецька запіканка з баклажанів і баранини. Я трохи змінив класичний рецепт цієї страви і вирішив приготувати його з телятиною і запекти порційно. Це - ідеальний варіант для прийому гостей. Ситна, ароматна, під рум'яною сирною скоринкою - неможливо відмовитися", - написав кулінар на своєму сайті.

Інгредієнти:

1 шт. баклажан

300 г яловичина (фарш)

100 г томат

1 ст. л. томатна паста

1 ч. л. спеції (суміш сухих пряних трав)

1 зубчик часник

1 шт. невелика цибулина

1 ст. л. оливкова олія

50 г сир Моцарелла (тверда)

30 мл вершки (кулінарні 30%)

1 шт. яйце

за смаком сіль і перець

Як приготувати?

1. Баклажан розрізати уздовж навпіл. За допомогою маленького ножа виріжте серцевину овоча. У вас повинні вийти половинки у вигляді човників. Вирізану м'якоть поріжте невеликими кубиками.

2. Розігрійте на сковорідці оливкову олію і обсмажте на ньому подрібнену цибулю і часник. Додайте яловичий фарш і обсмажте, поки він не набуде коричневого відтіноку.

3. Додайте томат, порізаний кубиками, м'якоть баклажан, суміш сухих пряних трав і томатну пасту. Тушіть ще 2 хвилини. Посоліть і поперчіть за смаком.

4. Розігрійте духовку до 180 градусів. Змішайте в мисці тертий на крупній тертці сир, вершки і яйце до отримання однорідної маси. Викладіть м'ясну начинку в човники з баклажанів, зверху - сирну масу. Отриману страву розмістіть на деко, застелене пергаментом, і запікайте протягом 20-25 хвилин. При подачі посипте зеленню петрушки.

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