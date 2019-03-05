Млинці з маковою начинкою на Масляну: як порадувати сім'ю

Настав другий день Масляної, який також називається в народі Загравання, а це значить, що хорошим господарочкам потрібно приготувати щось особливе. Так як млинці є головним блюдом цього тижневого свята, варто вносити якесь різноманіття.

OBOZREVATEL пропонує рецепт млинців з маковою начинкою. Ця страва більше схожа на рулет, а її смакові якості не залишать байдужими любителів солодкого.

Млинці з маковою начинкою "Їмо вдома"

Млинці з маковою начинкою

Інгредієнти:

Для тіста

Борошно – 0,5 склянки;

Молоко – 1 склянка;

Цукор – 2 чайні ложки;

Яйця – 2 штуки;

Вершкове масло – 2 столові ложки;

Ванільний цукор – 1 чайна ложка.

Для начинки

Мак – 150 г;

Молоко – 0,5 склянки;

Ванільний цукор – 30 г;

Мед, кориця – за смаком і бажанням.

Спосіб приготування:

До теплого молока додати цукор і просіяне борошно, збити віночком. Додати в суміш яйця, розтоплене вершкове масло і ваніль, після чого ще раз збити до однорідної маси. Підсмажити млинці з двох сторін до рум'яної скоринки.

Для приготування начинки: мак потрібно попередньо залити окропом і дати йому набрякнути. Після цього довести до кипіння молоко та всипати в нього мак і за бажанням мед і корицю. Варити 10 хвилин на маленькому вогні, помішуючи, щоб вийшла липка маса.

Після приготування дати маковій начинці охолонути. При бажанні можна розтерти блендером або в ступці. Розмазати суміш на готовому млинці таким чином, щоб вона покривала майже все тісто. Після цього сформувати рулетик.

Отримані млинці з маковою начинкою викласти на сковороду і ще трохи присмажити.

Подавати можна зі сметаною, джемом, шоколадним мусом поверх млинчиків. З тими солодощами, які подобаються сім'ї. Смачного!

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Масляну відзначають з 4 по 10 березня. Раніше ми розповіли, як приготувати гарбузові млинці на свято.

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