Млинці з маковою начинкою на Масляну: як порадувати сім'ю

Настав другий день Масляної, який також називається в народі Загравання, а це значить, що хорошим господарочкам потрібно приготувати щось особливе. Так як млинці є головним блюдом цього тижневого свята, варто вносити якесь різноманіття.
OBOZREVATEL пропонує рецепт млинців з маковою начинкою. Ця страва більше схожа на рулет, а її смакові якості не залишать байдужими любителів солодкого.
Млинці з маковою начинкою
"Їмо вдома"
Млинці з маковою начинкою
Інгредієнти:
Для тіста
Борошно – 0,5 склянки;
Молоко – 1 склянка;
Цукор – 2 чайні ложки;
Яйця – 2 штуки;
Вершкове масло – 2 столові ложки;
Ванільний цукор – 1 чайна ложка.
Для начинки
Мак – 150 г;
Молоко – 0,5 склянки;
Ванільний цукор – 30 г;
Мед, кориця – за смаком і бажанням.
Спосіб приготування:
До теплого молока додати цукор і просіяне борошно, збити віночком. Додати в суміш яйця, розтоплене вершкове масло і ваніль, після чого ще раз збити до однорідної маси. Підсмажити млинці з двох сторін до рум'яної скоринки.
Для приготування начинки: мак потрібно попередньо залити окропом і дати йому набрякнути. Після цього довести до кипіння молоко та всипати в нього мак і за бажанням мед і корицю. Варити 10 хвилин на маленькому вогні, помішуючи, щоб вийшла липка маса.
Після приготування дати маковій начинці охолонути. При бажанні можна розтерти блендером або в ступці. Розмазати суміш на готовому млинці таким чином, щоб вона покривала майже все тісто. Після цього сформувати рулетик.
Отримані млинці з маковою начинкою викласти на сковороду і ще трохи присмажити.
Подавати можна зі сметаною, джемом, шоколадним мусом поверх млинчиків. З тими солодощами, які подобаються сім'ї. Смачного!
Ще більше смачних покрокових рецептів десертів і випічки ви можете подивитися тут.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Масляну відзначають з 4 по 10 березня. Раніше ми розповіли, як приготувати гарбузові млинці на свято.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Смачні рецепти з усього світу на будь-який смак.