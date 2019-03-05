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/Кухня

Млинці з маковою начинкою на Масляну: як порадувати сім'ю

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Настав другий день Масляної, який також називається в народі Загравання, а це значить, що хорошим господарочкам потрібно приготувати щось особливе. Так як млинці є головним блюдом цього тижневого свята, варто вносити якесь різноманіття.

OBOZREVATEL пропонує рецепт млинців з маковою начинкою. Ця страва більше схожа на рулет, а її смакові якості не залишать байдужими любителів солодкого.

Млинці з маковою начинкою

Млинці з маковою начинкою

"Їмо вдома"

Млинці з маковою начинкою

Інгредієнти:

Для тіста

  • Борошно – 0,5 склянки;

  • Молоко – 1 склянка;

  • Цукор – 2 чайні ложки;

  • Яйця – 2 штуки;

  • Вершкове масло – 2 столові ложки;

  • Ванільний цукор – 1 чайна ложка.

Для начинки

  • Мак – 150 г;

  • Молоко – 0,5 склянки;

  • Ванільний цукор – 30 г;

  • Мед, кориця – за смаком і бажанням.

Спосіб приготування:

До теплого молока додати цукор і просіяне борошно, збити віночком. Додати в суміш яйця, розтоплене вершкове масло і ваніль, після чого ще раз збити до однорідної маси. Підсмажити млинці з двох сторін до рум'яної скоринки.

Для приготування начинки: мак потрібно попередньо залити окропом і дати йому набрякнути. Після цього довести до кипіння молоко та всипати в нього мак і за бажанням мед і корицю. Варити 10 хвилин на маленькому вогні, помішуючи, щоб вийшла липка маса.

Після приготування дати маковій начинці охолонути. При бажанні можна розтерти блендером або в ступці. Розмазати суміш на готовому млинці таким чином, щоб вона покривала майже все тісто. Після цього сформувати рулетик.

Млинці з маковою начинкою на Масляну: як порадувати сім'ю

Отримані млинці з маковою начинкою викласти на сковороду і ще трохи присмажити.

Подавати можна зі сметаною, джемом, шоколадним мусом поверх млинчиків. З тими солодощами, які подобаються сім'ї. Смачного!

Млинці з маковою начинкою на Масляну: як порадувати сім'ю

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Ще більше смачних покрокових рецептів десертів і випічки ви можете подивитися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Масляну відзначають з 4 по 10 березня. Раніше ми розповіли, як приготувати гарбузові млинці на свято.

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Тема
Масляна
Місце
Україна
Тег
рецепт
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