Масляна: як приготувати найсмачніші гарбузові млинці

Найвеселіше свято – Масляна вже постукало у будинки українців, а це значить, що з 4 по 10 березня потрібно готувати смачні частування. Але не обов'язково починати з млинців з традиційного тесту, коли існує стільки варіантів.

OBOZREVATEL пропонує рецепт гарбузових млинців, які будуть не менш ніжними, ніж звичайні, та ще й неймовірно смачними. Це, мабуть, дуже ситне блюдо. Вони виходять щільними, мають солодкий і трохи пряний аромат.

Гарбузові млинці:

Гарбузове млинці Поваренок

Інгредієнти

Гарбуз (пюре) - 200 г (деякі господині труть на тертці звичайний гарбуз);

Яйця – 3 штуки;

Борошно – 150 г;

Молоко – 300 мл;

Цукор, сіль, кориця (за смаком)

Розпушувач – 1 ч.л;

Вершкове масло – 30 м.

Спосіб приготування:

До гарбузу додати яйця, цукор, сіль, корицю, молоко. Все це ретельно перемішати віночком до отримання однорідної консистенції.

Просіяти борошно – адже якщо цього не зробити, млинці рватимуться. Додати до борошна розпушувач, перемішати, і починати акуратно всипати в солодку масу з гарбузом.

До тіста додати розтоплене вершкове масло. Останній інгредієнт додається для ніжного смаку. Консистенція повинна вийти, як рідка сметана, в якій не можна допускати грудочок.

Спосіб приготування гарбузового млинців Їмо вдома

Пательню змастити невеликою кількістю олії або жиру і випікати смачні гарбузові млинці до готовності. Не забувайте перевернути на інший рум'яний бочок. Смачного!

Готові гарбузове млинці Готуємо вдома

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Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився простими і смачними рецептами млинців з різними начинками.

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