Масляна-2019: як приготувати ніжні оладки з капустою

Третій день Масниці Лакомка прийшов, а звичайні млинці вже починають набридати, тому можна приготувати менш традиційна страва – оладки з капустою.
OBOZREVATEL підібрав смачний рецепт, який буде не сильно витратний як з фінансової точки зору, так і за часом, до того ж страва виходить ніжною і низькокалорійною.
Оладки з капустою
Оладки з капусти
YouTube
Інгредієнти:
Капуста – 1/4 середнього качана;
Яйця – 2 шт;
Борошно – 3 ст. ложки;
Кріп – невеликий пучок, за бажанням.
Сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування:
Закип'ятити воду в каструлі, додати сіль, опустити нарізану капусту. Варити 5-7 хвилин, поки стане м'якою. Злити воду через друшляк і почекати, поки головний інгредієнт охолоне.
Збити яйця в мисці, додати нарізаний кріп. Все це злити до капусти. Додати борошно і ретельно перемішати, щоб вийшла клейка маса. Посолити і поперчити за смаком.
YouTube / Смачно все
Викласти на пательню оладки і смажитиз з кожного боку до утворення золотистої скоринки. Подавати зі сметаною або соусом.
Ще більше смачних покрокових рецептів десертів і випічки ви можете подивитися тут.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, які поширені помилки повторюють господарки при готуванні млинців на Масляну.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Смачні рецепти з усього світу на будь-який смак.