Масляна-2019: як приготувати ніжні оладки з капустою

Третій день Масниці Лакомка прийшов, а звичайні млинці вже починають набридати, тому можна приготувати менш традиційна страва – оладки з капустою.

OBOZREVATEL підібрав смачний рецепт, який буде не сильно витратний як з фінансової точки зору, так і за часом, до того ж страва виходить ніжною і низькокалорійною.

Оладки з капустою

Оладки з капусти YouTube

Інгредієнти:

Капуста – 1/4 середнього качана;

Яйця – 2 шт;

Борошно – 3 ст. ложки;

Кріп – невеликий пучок, за бажанням.

Сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Закип'ятити воду в каструлі, додати сіль, опустити нарізану капусту. Варити 5-7 хвилин, поки стане м'якою. Злити воду через друшляк і почекати, поки головний інгредієнт охолоне.

Збити яйця в мисці, додати нарізаний кріп. Все це злити до капусти. Додати борошно і ретельно перемішати, щоб вийшла клейка маса. Посолити і поперчити за смаком.

YouTube / Смачно все

Викласти на пательню оладки і смажитиз з кожного боку до утворення золотистої скоринки. Подавати зі сметаною або соусом.

Ще більше смачних покрокових рецептів десертів і випічки ви можете подивитися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, які поширені помилки повторюють господарки при готуванні млинців на Масляну.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Смачні рецепти з усього світу на будь-який смак.