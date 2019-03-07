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/Кухня

Масляна-2019: як приготувати найсмачніші млинці на кефірі

1.9тЧитати матеріал російською

У четвер, 7 березня, прийшов четвертий день Масляної – Разгуляй, або Розгул, а це значить, що потрібно приготувати якомога більше різної ласощів, зокрема млинців.

OBOZREVATEL підібрав простий і практично не витратний рецепт млинців на кефірі, які можна подавати з будь-якою начинкою.

Млинці на кефірі

Млинці на кефірі

Млинці на кефірі

muscleoriginal

Інгредієнти:

  • Яйце – 1 шт;

  • Цукор – 4 чайної ложки;

  • Сіль – 0,5 чайної ложки;

  • Кефір – 0,5 літрів;

  • Сода – на кінчику ножа;

  • Борошно – 2 склянки;

  • Соняшникова олія – 3 столові ложки.

Спосіб приготування:

Збити яйце з цукром, сіллю, содою і соняшниковою олією до утворення невеликої пінки. Вмішати частину від загальної кількості просіяного борошна таким чином, щоб не залишилося грудочок.

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Влити в отриману масу частинами кефір, періодично перемішуючи, після чого додати ще борошна. І так чергувати, поки вся заготовка не виявиться в мисці. Тісто має вийти за консистенцією як сметана середньої жирності.

Обсмажувати з двох боків до золотистої скоринки. Кожен млинець на кефірі після приготування змастити вершковим маслом.

Млинці на кефірі

Млинці на кефірі

"Гастроном"

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Тема
Масляна
Місце
Україна
Тег
рецепт
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