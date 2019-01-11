''Ідеальне поєднання'': відомий кулінар поділився незвичайним рецептом пирога

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом йогуртового пирога з обліпиховим соусом.

"Трохи вологе, але шалено ніжне тісто. Солодке, з насиченим йогуртовим смаком. Для балансу — кислуватий обліпиховий соус. Ідеальне поєднання. І соус, і пиріг, будучи окремо один від одного, просто смачні, але не більше. Разом же вони божественно смачні", — розповів кухар у своєму блозі (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Інгредієнти:

Йогуртовий пиріг Фото: klopotenko.com

300 г - борошно

200 г - цукор

120 г - вершкове масло

3 шт. - яйце

250 г - йогурт натуральний

1/2 ч. л. - розпушувач

200 г - обліпиха

60 г - цукор

30 мл - вода Читайте: ''Дуже смачно'': відомий кулінар поділився незвичайним рецептом штруделя

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Нагрійте масло до кімнатної температури і збийте з цукром за допомогою міксера. Додайте жовтки і збийте до однорідного стану.

Далі просійте борошно і змішайте з розпушувачем. Додайте невеликими порціями до яєчної суміші і перемішайте за допомогою лопатки до отримання однорідної маси. Потім додайте йогурт і ще раз добре перемішайте.

Збийте окремо білки і додайте їх до тіста. Готову масу викладіть в форму для запікання і поставте в духовку на 35-40 хвилин, поки верх пирога не набуде золотистого відтінку.

Приготуйте соус для пирога. Змішайте в невеликій каструлі цукор, ягоди обліпихи і воду. Поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння.

Готовий пиріг дістаньте з духовки і дайте охолонути. Потім поріжте на шматочки і подавайте з обліпиховим варенням.

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