''Ідеальне поєднання'': відомий кулінар поділився незвичайним рецептом пирога

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом йогуртового пирога з обліпиховим соусом.
"Трохи вологе, але шалено ніжне тісто. Солодке, з насиченим йогуртовим смаком. Для балансу — кислуватий обліпиховий соус. Ідеальне поєднання. І соус, і пиріг, будучи окремо один від одного, просто смачні, але не більше. Разом же вони божественно смачні", — розповів кухар у своєму блозі (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
Інгредієнти:
Йогуртовий пиріг
Фото: klopotenko.com
300 г - борошно
200 г - цукор
120 г - вершкове масло
3 шт. - яйце
250 г - йогурт натуральний
1/2 ч. л. - розпушувач
200 г - обліпиха
60 г - цукор
30 мл - вода
Спосіб приготування:
Розігрійте духовку до 180 градусів. Нагрійте масло до кімнатної температури і збийте з цукром за допомогою міксера. Додайте жовтки і збийте до однорідного стану.
Далі просійте борошно і змішайте з розпушувачем. Додайте невеликими порціями до яєчної суміші і перемішайте за допомогою лопатки до отримання однорідної маси. Потім додайте йогурт і ще раз добре перемішайте.
Збийте окремо білки і додайте їх до тіста. Готову масу викладіть в форму для запікання і поставте в духовку на 35-40 хвилин, поки верх пирога не набуде золотистого відтінку.
Приготуйте соус для пирога. Змішайте в невеликій каструлі цукор, ягоди обліпихи і воду. Поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння.
Готовий пиріг дістаньте з духовки і дайте охолонути. Потім поріжте на шматочки і подавайте з обліпиховим варенням.
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