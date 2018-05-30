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"Дуже сміливий експеримент": відомий кулінар поділилася рецептом смаженого редису

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Популярний український кулінар, переможниця популярного шоу "МастерШеф" на СТБ Асмік Гаспарян поділилася авторським рецептом, який здивує будь-яку господарку (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Асмік розповіла, як приготувати смажений редис з беконом і соусом з семи різних овочів. Покроковим рецептом вона поділилася з читачами видання OBOZREVATEL.

"Одного разу мені захотілося поекспериментувати і я вирішила посмажити редис. Вийшло дуже смачно, але це сміливий експеримент", - поділилася Асмік.

Асмік Гаспарян

Прес-служба

СКЛАДОВІ:

  • Редис 20 шт.

  • Молода морква 1 шт.

  • Молодий кабачок 1 шт.

  • Помідори 4 шт.

  • Лук 2 шт.

  • Селера 1 стебло

  • Перець чилі 1 шт.

  • Салат "радічіо" 6 листя

  • Часник 2 зубчики

  • Бекон 150 г

  • Олія 60 мл

  • Сушений орегано 6 г

  • Сіль 5 г

  • Чорний мелений перець 3 г

  • Вода 100 мл.

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Покроковий рецепт приготування смаженого редису з соусом з семи овочів:

Зріжте хвостики у молодого редису і наріжте його четвертинками. Молодий ріпчасту цибулю наріжте півкільцями, а бекон - соломкою. Підсмажте на олії бекон, цибулю і редис протягом 10 хвилин, періодично помішуючи.

Приготуйте соус: покладіть в сотейник з розігрітою олією сушений орегано, подрібнений часник, сіль і чорний мелений перець. Додайте нарізані кубиком молоду ріпчасту цибулю, молоду моркву, молодий кабачок і помідори, слайси перцю чилі, слайси стебла селери і воду. Тушкуйте під кришкою протягом 20 хвилин. Потім перебийте до однорідності.

Дістаньте з середини качана салату "радічіо" 6 листків, викладіть по 2 на тарілку - один в один, щоб вийшла мисочка. В кожну "мисочку" покладіть по 2 столові ложки салату з смаженого редису. Подавайте з соусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Асмік Гаспарян розповіла, як приготувати баранячу ногу в тісті.

Особа
Асмік Гаспарян
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