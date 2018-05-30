"Дуже сміливий експеримент": відомий кулінар поділилася рецептом смаженого редису

Популярний український кулінар, переможниця популярного шоу "МастерШеф" на СТБ Асмік Гаспарян поділилася авторським рецептом, який здивує будь-яку господарку (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Асмік розповіла, як приготувати смажений редис з беконом і соусом з семи різних овочів. Покроковим рецептом вона поділилася з читачами видання OBOZREVATEL.
"Одного разу мені захотілося поекспериментувати і я вирішила посмажити редис. Вийшло дуже смачно, але це сміливий експеримент", - поділилася Асмік.
Асмік Гаспарян
Прес-служба
СКЛАДОВІ:
Редис 20 шт.
Молода морква 1 шт.
Молодий кабачок 1 шт.
Помідори 4 шт.
Лук 2 шт.
Селера 1 стебло
Перець чилі 1 шт.
Салат "радічіо" 6 листя
Часник 2 зубчики
Бекон 150 г
Олія 60 мл
Сушений орегано 6 г
Сіль 5 г
Чорний мелений перець 3 г
Вода 100 мл.
Покроковий рецепт приготування смаженого редису з соусом з семи овочів:
Зріжте хвостики у молодого редису і наріжте його четвертинками. Молодий ріпчасту цибулю наріжте півкільцями, а бекон - соломкою. Підсмажте на олії бекон, цибулю і редис протягом 10 хвилин, періодично помішуючи.
Приготуйте соус: покладіть в сотейник з розігрітою олією сушений орегано, подрібнений часник, сіль і чорний мелений перець. Додайте нарізані кубиком молоду ріпчасту цибулю, молоду моркву, молодий кабачок і помідори, слайси перцю чилі, слайси стебла селери і воду. Тушкуйте під кришкою протягом 20 хвилин. Потім перебийте до однорідності.
Дістаньте з середини качана салату "радічіо" 6 листків, викладіть по 2 на тарілку - один в один, щоб вийшла мисочка. В кожну "мисочку" покладіть по 2 столові ложки салату з смаженого редису. Подавайте з соусом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Асмік Гаспарян розповіла, як приготувати баранячу ногу в тісті.