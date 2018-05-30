"Дуже сміливий експеримент": відомий кулінар поділилася рецептом смаженого редису

Популярний український кулінар, переможниця популярного шоу "МастерШеф" на СТБ Асмік Гаспарян поділилася авторським рецептом, який здивує будь-яку господарку (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Асмік розповіла, як приготувати смажений редис з беконом і соусом з семи різних овочів. Покроковим рецептом вона поділилася з читачами видання OBOZREVATEL.

"Одного разу мені захотілося поекспериментувати і я вирішила посмажити редис. Вийшло дуже смачно, але це сміливий експеримент", - поділилася Асмік.

Асмік Гаспарян Прес-служба

СКЛАДОВІ:

Редис 20 шт.

Молода морква 1 шт.

Молодий кабачок 1 шт.

Помідори 4 шт.

Лук 2 шт.

Селера 1 стебло

Перець чилі 1 шт.

Салат "радічіо" 6 листя

Часник 2 зубчики

Бекон 150 г

Олія 60 мл

Сушений орегано 6 г

Сіль 5 г

Чорний мелений перець 3 г

Вода 100 мл.

Покроковий рецепт приготування смаженого редису з соусом з семи овочів:

Зріжте хвостики у молодого редису і наріжте його четвертинками. Молодий ріпчасту цибулю наріжте півкільцями, а бекон - соломкою. Підсмажте на олії бекон, цибулю і редис протягом 10 хвилин, періодично помішуючи.

Приготуйте соус: покладіть в сотейник з розігрітою олією сушений орегано, подрібнений часник, сіль і чорний мелений перець. Додайте нарізані кубиком молоду ріпчасту цибулю, молоду моркву, молодий кабачок і помідори, слайси перцю чилі, слайси стебла селери і воду. Тушкуйте під кришкою протягом 20 хвилин. Потім перебийте до однорідності.

Дістаньте з середини качана салату "радічіо" 6 листків, викладіть по 2 на тарілку - один в один, щоб вийшла мисочка. В кожну "мисочку" покладіть по 2 столові ложки салату з смаженого редису. Подавайте з соусом.

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