"Безпрограшний варіант": зірковий кухар поділилася унікальним рецептом

Відомий український кулінар, переможниця популярного шоу "МастерШеф" на СТБ Асмік Гаспарян поділилася унікальним рецептом страви кавказької кухні (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Асмік розповіла, як приготувати м'ясну святкову страву таким чином, щоб максимально приємно здивувати своїх гостей. До того ж, бараняча нога у тісті вважається вельми нечастими елементами нашого столу. Покроковим рецептом вона поділилася з читачами видання OBOZREVATEL.

"Цей рецепт я придумала разом з двома відомими кухарями. Він є безпрограшним, ви згадаєте мої слова, коли поставите страву на стіл", - заінтригувала Гаспарян.

Асмік Гаспарян Прес-служба

Інгредієнти:

Бараняча нога (задня) 2,5 кг

Баранячі нирки 500 г

Борошно 610 г

Яйця 3 шт.

Сир пармезан 100 г

Печериці 7 шт.

Вершкове масло 100 г

Олія 40 мл

Оцет (9%) 5 мл

Зелена цибуля 3 стебла

Петрушка 3 гілочки

Часник 2 зубчики

Сіль 32 г

Чорний мелений перець 9 г

Сушений майоран 9 г

Вода 150 мл

Покроковий рецепт приготування баранячої ноги в тесті:

Приготуйте тісто: яйця збийте до легкої піни, і, продовжуючи збивати, додайте холодну кип'ячену воду, оцет, сіль і борошно. Замісити, розкачайте тісто в пласт товщиною 5 міліметрів. Посипте його борошном, натріть зверху холодне вершкове масло і знову присипте борошном.

Складіть тісто конвертом, загорніть в плівку і покладіть в холодильник на 1 годину. Потім зніміть плівку і знову розкачайте тісто в пласт, складіть конвертом і ще раз розкачати. Повторіть 8 разів.

Підготуйте баранячу ногу: відокремте кістка від м'яса, починаючи з верхнього товстого краю ноги, і відріжте її по нижньому суглобу. Зріжте з м'яса плівки і натріть його сумішшю сушеного майорану, солі і чорного меленого перцю. Залиште маринуватися мінімум на 30 хвилин.

Приготуйте начинку: розріжте нирки навпіл, виріжте сечоводи і обсмажте на олії протягом однієї хвилини. Потім перекладіть в сито і остудіть на кубиках льоду.

Обсмажте на олії подрібнені шампіньйони, часник, петрушку і зелену цибулю. Додайте тертий пармезан, підсмажені нирки, сіль і чорний мелений перець, перемішайте.

Викладіть начинку всередину замариноване ноги, обв'яжіть кулінарною ниткою. Покладіть м'ясо на електрогриль і обсмажте протягом 10 хвилин з обох сторін.

Розділіть листкове тісто на 2 частини і розкачати кожну в пласт 30х30 сантиметрів. Викладіть один пласт на деко з пергаментом, зверху покладіть ногу і зріжте залишки тіста по контуру ноги, відступивши від неї 2 сантиметри.

На другому пласті зробіть вертикальні надрізи довжиною 3 сантиметри, на відстані 2 сантиметрів один від одного в шаховому порядку. Викладіть сітку з тіста на м'ясо, зріжте залишки тіста і защипніть краю.

Змастіть поверхню збитим яйцем. Запікайте 30 хвилин при температурі 180⁰С, потім зменшіть температуру до 150⁰С і продовжіть запікання ще на 1,5 години.

Подавайте фаршировану баранячу ногу в тісті з овочами гриль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Асмік Гаспарян поділилася ексклюзивним рецептом страви східної кухні по назвою "Ханум з бараниною і гарбузом".