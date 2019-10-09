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10 жовтня • оновлено в 05:04
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/ Краса

"Я знаю свої плюси": зірка "Кварталу" з глибоким декольте розкрила секрет краси

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Актриса студії "95 Квартал", співачка й учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук розповіла, що секретом краси є щастя.

У цьому вона зізналася порталу iod.media в інтерв'ю, виноски з якого опублікувала на своїй сторінці в Instagram, проілюструвавши фотографією, на якій позує з глибоким декольте біля оголеного чоловіка.

Уточнюється, що Марта не подобалася собі у студентські роки й страждала від комплексів, які намагалася приховати за допомогою великої кількості біжутерії та косметики. У якийсь момент зірка з'ясувала, що людина гарна, коли щаслива.

Марта Адамчук розкрила секрет краси

Марта Адамчук розкрила секрет краси

instagram / marta_adamchuk

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"Я вирішила, що тепер працюватиму над внутрішнім станом. Для цього потрібно запитати себе: "Чому ти собі не подобаєшся? У чому причина?" Насправді, кожен із нас знає відповіді. Просто боїться собі в цьому зізнатися. На щастя, мені зустрілися люди, які допомогають розібратися в собі. Я змінююсь, у мене сяють очі: сама помічаю це на фото, про це говорять інші люди", – зазначила Марта.

Марта Адамчук раніше страждала від комплексів

Марта Адамчук раніше страждала від комплексів

instagram / marta_adamchuk

За словами Адамчук, якщо жінка світиться зсередини, її недоліки будуть непомітними для оточуючих. Зараз зірка працює над собою, але були моменти, коли вона фотографувалася в певному ракурсі або соромилася вийти на вулицю без макіяжу.

Марта Адамчук

Марта Адамчук

instagram / marta_adamchuk

"Чи прийняла я себе повністю? Ні. Але тепер знаю свої "плюси". Мені подобається моя постава, спина, мої вилиці. Це те, що я намагаюся підкреслити. І це не самозамилування, а вміння адекватно оцінювати себе. Я бачу в собі і гарне, і те, над чим ще потрібно попрацювати. Насамперед, ти маєш бути доглянутим. Стежити за духовним і фізичним здоров'ям", – підсумувала Марта.

Ми з дівчатами з @zhenskiykvartal_official Поділитися потаємним для порталу iod.media:. "У студентські роки Марта не Надто Собі личить. Комплекси дівчина намагались Приховати с помощью Великої кількості біжутерії та косметики. Але "маскування" так и не дало бажаної впевненості. Тому певної миті артистка підійшла до питання інакше - и в процесі з'ясувала, что людина гарна, коли вона щаслива. - Я решила, что теперь буду працювати над внутрішнім станом. Для цього нужно запитати себе: "Чому ти Собі НЕ подобаєшся? У чому причина?" Насправді, КОЖЕН Із нас знає ВІДПОВІДІ. Просто боїться Собі в цьом зізнатіся. На щастя, мені зустрілися люди, Які допомогають розібратіся в Собі. Я змінююсь, у мене сяють очі: сама помічаю це на фото, про це говорять інші люди. На мій погляд, жінка красива, коли вона щаслива. Если людина світиться зсередини, ее Недоліки будут непомітнімі для оточення. Зараз я працюю над собою и намагались НЕ вісуваті світу претензії: "Чому всі Такі красиві, а я - ні?" На превеликий жаль, всі ми перебуваємо в протесті з природою, тому что Вважаємо собі розумнішімі, чем вона. Були моменти, коли я фотографувалася только у Певного ракурсі або сміттям війта без макіяжу. Чи прийнять я собі Повністю? Ні. Альо тепер знаю свої "плюси". Мені подобається моя постава, спина, мої віліці. Це ті, что я намагались підкресліті. І це НЕ самозамілування, а вміння адекватно оцінюваті собі. Я бачу в Собі и хороше, и ті, над чим ще нужно попрацюваті. Самперед, ти маєш буті доглянутий. Стежіті за духовним и фізичним здоров'ям. "

Публікація від БЕРЕЗНЯ АДАМЧУК (@marta_adamchuk)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Адамчук схвилювала шанувальників відвертим фото, на якому позувала з оголеними плечима, а за кадром залишилося загадкою, чи є на ній щось із одягу.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
березня Адамчук
Місце
Україна
Теги
95 Квартал Краса шоу-бизнес
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