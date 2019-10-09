"Я знаю свої плюси": зірка "Кварталу" з глибоким декольте розкрила секрет краси

Актриса студії "95 Квартал", співачка й учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук розповіла, що секретом краси є щастя.

У цьому вона зізналася порталу iod.media в інтерв'ю, виноски з якого опублікувала на своїй сторінці в Instagram, проілюструвавши фотографією, на якій позує з глибоким декольте біля оголеного чоловіка.

Уточнюється, що Марта не подобалася собі у студентські роки й страждала від комплексів, які намагалася приховати за допомогою великої кількості біжутерії та косметики. У якийсь момент зірка з'ясувала, що людина гарна, коли щаслива.

Марта Адамчук розкрила секрет краси instagram / marta_adamchuk

"Я вирішила, що тепер працюватиму над внутрішнім станом. Для цього потрібно запитати себе: "Чому ти собі не подобаєшся? У чому причина?" Насправді, кожен із нас знає відповіді. Просто боїться собі в цьому зізнатися. На щастя, мені зустрілися люди, які допомогають розібратися в собі. Я змінююсь, у мене сяють очі: сама помічаю це на фото, про це говорять інші люди", – зазначила Марта.

Марта Адамчук раніше страждала від комплексів instagram / marta_adamchuk

За словами Адамчук, якщо жінка світиться зсередини, її недоліки будуть непомітними для оточуючих. Зараз зірка працює над собою, але були моменти, коли вона фотографувалася в певному ракурсі або соромилася вийти на вулицю без макіяжу.

Марта Адамчук instagram / marta_adamchuk

"Чи прийняла я себе повністю? Ні. Але тепер знаю свої "плюси". Мені подобається моя постава, спина, мої вилиці. Це те, що я намагаюся підкреслити. І це не самозамилування, а вміння адекватно оцінювати себе. Я бачу в собі і гарне, і те, над чим ще потрібно попрацювати. Насамперед, ти маєш бути доглянутим. Стежити за духовним і фізичним здоров'ям", – підсумувала Марта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Адамчук схвилювала шанувальників відвертим фото, на якому позувала з оголеними плечима, а за кадром залишилося загадкою, чи є на ній щось із одягу.

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