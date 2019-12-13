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13 грудня • оновлено в 16:06
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П`ятниця, 13-го: що не можна робити в цей день

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Існує безліч забобонів навколо такої дати, як п'ятниця 13-го. Наприклад, що вона приносить суцільні неприємності.

Ясновидиця Ліана пояснила, що не можна робити в цей день, щоб не привертати невдачі. За словами експертки, головна рекомендація з приводу п'ятниці, 13 — не боятися її, повідомляє MK.RU.

"Головний жах п'ятниці 13-го це страх перед нею. У магії є таке поняття як "ефект едипу". Психологи назвали б його "самонавіюванням", а в народі б сказали "сам собі накаркав". Річ у тім, що страх це не просто почуття, це певна енергія, яку ми випромінюємо. І вона притягує відповідні явища, події та живих істот... Неприємності частіше трапляються з людиною, що демонструє "віктимну" поведінку (так в психології позначається поведінка переляканої людини, яка очікує всього поганого). Тому головна рекомендація з приводу п'ятниці, 13 не боятися її ", — заявила ясновидиця.

П`ятниця, 13-го: що не можна робити в цей день

Фото: dozor.kharkov

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Також вона порекомендувала тим, хто в цей день відчуває страх медитувати, пити заспокійливі відвари трав або звернутися до фахівців. Крім того, за словами Ліани, з занепокоєнням легше всіх можуть впоратися віруючі.

П`ятниця, 13-го: що не можна робити в цей день

Фото: kulturologia.ru

"Помоліться, попросіть захисту у вашого ангела-хранителя — і ніяка п'ятниця 13 вам не страшна!" —підсумувалаясновидиця.

Раніше OBOZREVATEL розповів, на які знаки Зодіаку П'ятниця, 13 у 2019 році вплине найбільше.

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
традиции
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