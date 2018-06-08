"Життя без кольору - як сім'я без любові": дизайнер розповіла про вплив відтінків на людину

Відомий український дизайнер Вікторія Гресь розповіла про роль квітів в житті людини.

Так, модельєр зазначила, що колір, який ми переважно вибираємо для свого гардеробу або інтер'єру, впливає на сприйняття навколишнього світу і на емоції людини. Вона також поділилася порадами, які кольори краще вибирати для певних цілей. Про це Гресь написала в блозі, опублікованому на OBOZREVATEL.

"Хто крім професіоналів замислюється про роль кольору в нашому житті? Це як любити гостру їжу або харчуватися прісною, хтось жити не може без кольору, а хтось, не замислюючись, носить все нейтральне. Я без кольору погано уявляю своє життя і, отже, професію. Наші емоції безпосередньо пов'язані з кольором, з фізичним відчуттям його в просторі. Ви ж знаєте, що кольори можуть зігрівати і охолоджувати?" - зазначила дизайнер.

Вікторія поділилася власним практичним досвідом щодо проблем вибору кольору, розповівши, на прикладі, як відтінок може впливати на фізичне сприйняття навколишнього світу.

"У період радянського дефіциту я була студенткою, знімала однокімнатну квартиру (на той час це було розкішшю) і, як водиться, почала облаштовуватися. Кухня була модна румунська (на дворі 1986 рік і повний дефіцит всього!), і була вона прекрасного блакитного кольору . Я вирішила зробити все тон в тон - купила блакитний ситчик в білий горошок, пошила блакитні подушечки і чохол на кухонний куточок і відчайдушно мерзла на цій кухні всі два роки. Тільки уявіть - сонячна сторона і топили відчайдушно в ті роки, але я ходила цілий рік в теплих шкарпетках і не зігрівалась. Ось це і є фізична властивість кольору, яку я відчула на собі шляхом досвіду. Це лірично-практичне відступ я написала для того, щоб зайвий раз сказати скептикам, що колір - важлива складова нашого життя!" - підкреслила Гресь.

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Дизайнер радить, що для того, щоб привертати до себе увагу, варто також озброїтися правильним кольором - червоним. Одягнувши червону сукню навіть в холодну пору воно буде відмінно зігрівати і розбурхувати. хоча може і дратувати одночасно. Тому вона радить вибирати червону одяг тільки на побачення, і ні в якому разі не на ділові переговори.

У той же час вона розповіла і про вплив білого кольору на сприйняття.

"Розмови про те, що світле розширює, а темне звужує, схожі на погано вивчений урок школяра, який постійно твердить щось, а суті не розуміє. Пристрасть до білих просторах мене не перестає дивувати, а також любов до "бежевенького і персикового". розумію, що страшно взяти і пофарбувати стіну в насичений синій або щільний зелений. А як щодо чорної стіни разом зі стелею у ванній кімнаті? Звучить страхітливо, але це тільки одна детально інтер'єру, ми адже ще поставимо в нього меблі, повісимо світло і розставимо декор. У нас є різні фактури - вікна, підвіконня, двері, крани. Потім обрамляемо вікна шторами, і у нас вже з'являється зовсім інший вигляд", - зазначила Вікторія.

За її словами, варто лише трохи відсунути свої стереотипи і страх перед новим подалі в сторону. Ціна питання - відро фарби, і все можна змінити буквально за кілька годин. До слова, створити білосніжний простір, в якому комфортно жити - вищий пілотаж, і обійтися без акцентів дуже важко. Адже світла гамма інтер'єру у людей зазвичай пов'язана з морем за вікном, пальмами і відпочинком, за яким ми так любимо нудьгувати вдома. Перенести ті відчуття в квартиру тільки завдяки кольору практично неможливо. Тому що білий колір за своєю природою повинен відбивати сонячне світло, тоді все стає на свої місця. В іншому випадку - простір буде виглядати сірим.

Основне, що варто розуміти - у колльорів є емоційний і енергетичний характер, з цим не можна не рахуватися.

"Кольороподіл у всіх людей різний, не можна ним нехтувати, але пробувати змінювати гаму потрібно. Життя без кольору - як сім'я без любові: нудно і безрадісно. Я черговий раз в новому бутіку дозволила собі бурю кольору і фарб і бачу, як радіють люди, що приходять до нас. Всіх з порогу зачаровують малинові стіни і помаранчева колона. Той самий випадок, коли мимоволі все починають посміхатися, а це вже саме по собі чудово!" - підсумувала Гресь.

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