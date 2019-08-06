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Юлія Мєдвєдєва
Юлія Мєдвєдєва
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10 признаков созависимых отношений

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Созависимость (или зависимые отношения) - особое состояние психики, когда эмоции одного человека так глубоко связаны с поведением другого (зависят от них), что собой (эмоциями, поведением) человек уже управлять не может.

Созависимость характеризуется растворением в другом, утратoй своей личности. Все свои мечты, желания, цели, весь смысл жизни человек связывает с объектом своей нездоровой "любви". "Без него жизни нет. Не знаю, как дальше жить. Только о нем и думаю. Не могу забыть уже 5 лет. Никого на свете лучше нет и не будет".

Вот 10 признаков созависимости:

1️⃣отношения причиняют боль, но не прекращаются, а мысль об их завершении вызывает панику

2️⃣жертва пытается постоянно себя исправлять в надежде улучшить отношение к себе со стороны преследователя, но безрезультатно

3️⃣жертва бесконечно ждет, пока объект зависимости исправится, изменится к лучшему и постоянно ищет новые поводы (вот переедем в другой город, станет лучше)

4️⃣жертва не представляет себе как можно обойтись без этого человека и отношений с ним

5️⃣ощущения безысходности, отчаяния сменяются приступами безумной "любви"

6️⃣социальная изоляция — сокращение круга общения, утрата собственных интересов и социальных контактов,

7️⃣непрерывное самокопание, бесконечный самоанализ и анализ отношений, не проводящий ни к какому пониманию, чувство вины и ощущение бега по кругу

8️⃣постоянное чувство тревоги, ревность, тоска, спутанность сознания, ощущение тупика

9️⃣непрекращающиеся навязчивые мысли об объекте зависимости (что он, как он, где он, с кем он)

1️⃣0️⃣подстраивание поведения под объект зависимости.

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Неуверенность в себе: причины

Зависимые отношения возникают между родителями и детьми, между мужчиной и женщиной в брачных и (особенно) внебрачных отношениях. Отношения с алкоголиком, наркоманом, игроманом, бабником, лентяем — это 99% зависимые отношения.

Зависимые играют в особую игру "Треугольник Карпмана" Жертва, Преследователь, Спаситель.

Какие признаки из 10 нашли у себя?

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Юлія Мєдвєдєва Юлія Мєдвєдєва
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