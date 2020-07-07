Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в життя українців. Оскільки кордони більшості країн залишаються поки закритими, багато хто проводить свою відпустку вдома, приділяючи час улюбленим заняттям, на які раніше не вистачало часу.

Читання книг, безумовно, є однією з найдоступніших можливостей відволіктися і зайнятися саморозвитком. OBOZREVATEL спільно з масштабним книжковим інтернет-магазином Yakaboo склав добірку найпопулярніших книг, на які варто звернути увагу українцям.

У топ-10 увійшли найрізноманітніші видання: класика жахів від Стівена Кінга, продовження улюбленої дитячої книги "Чарлі і шоколадна фабрика", психологічний бестселер про емоційний інтелект і, звичайно, новинки від українських авторів.

Що варто почитати українцям цього літа: 10 найкращих книг для будь-якого віку Рixabay

#ГАЛЯБЕЗГОЛОВИ

Довгоочікувана новинка від майстрині гостросюжетної прози Люко Дашвар. Як відомо, людина по-справжньому втрачає голову тільки від двох речей: від страху і від любові. Однак що робити, коли тебе одночасно накривають і страх, і кохання? Про це і доведеться дізнатися Галі, чиє життя перевернулося з ніг на голову тільки тому, що вона прагнула допомогти іншій людині. Дівчина втратила все: роботу, чоловіка, друзів, віру в людей. І що, як усе найбільш значуще і неймовірне починає відбуватися з нами саме тоді, коми ми намагаємося вибратися з пекла?

Що варто почитати українцям цього літа: 10 найкращих книг для будь-якого віку Yakaboo

"Це не пропаганда. Подорож на війну проти реальності"

Від політиків і наркомафії до релігійних фанатиків і популістів – ця книга зібрала в собі нові і старі інструменти залякування і брехні, які трапляються в нашому інформаційному полі мало не щодня. Пітер Померанцев розповідає про інформаційні війни, боти, про тролів і хакерів, про фейкові новини і втрати прозорої політичної дискусії. А ще – про ХХ століття, про його інтелектуальну спадщину, про Холодну війну і КДБ, втрачені ілюзії, що більше інформації буде означати більше свободи.

Що варто почитати українцям цього літа: 10 найкращих книг для будь-якого віку Yakaboo

"Чарлі і великий скляний ліфт"

А ви знали, що в популярній історії про Чарлі і шоколадну фабрику є продовження? У ньому скляний ліфт, який створений незрівнянним містером Віллі Вонка, злітає у відкритий космос, і тут починається просто неймовірний сюжет. Тут будуть космічні пірати, Білий дім, прибульці і неймовірні перетворення, а фінал цієї історії здивує всіх. Не дарма автора книги Рональда Дала називають "літературним батьком" Джоан Роулінг – чарівна атмосфера захоплює з самого початку.

Що варто почитати українцям цього літа: 10 найкращих книг для будь-якого віку Yakaboo

"Хлібне перемир'я"

Прозова новинка від Сергія Жадана, сповнена комічних слів і трагічних смислів. Події відбуваються влітку 2014 року. Історія однієї смерті поступово перетворюється в історію цілого покоління, в історію стосунків між дітьми і батьками, в історію зради та недовіри. На думку автора, про війну потрібно писати, щоб вона не стала для нас звичним явищем. І ця книга нагадує – війна триває, і жодне перемир'я не здатне залікувати отримані рани: вони і далі будуть нити, назавжди змінюючи життя людей, які зовсім не збиралися воювати.

Що варто почитати українцям цього літа: 10 найкращих книг для будь-якого віку Yakaboo

"Місто дівчат"

Інтригуючий роман про жіночу сексуальність, свободу і прийняття себе від автора бестселера "Їсти, молитися, кохати" Елізабет Гілберт. Ця історія починається влітку 1940 року, коли дев'ятнадцятирічну Вівіан Морріс виганяють з престижного коледжу і вона опиняється на Манхеттені, в цьому вирі богемного життя. Знайомства із зірками, незвичайні театральні постановки, нестримний секс, річки алкоголю і відчуття повної свободи спочатку заворожують і спокушають, а потім вибивають землю з-під ніг. Все це потрібно пройти героїні, щоб зрозуміти – ти не повинна бути "гарною дівчинкою", щоб бути гарною людиною.

Що варто почитати українцям цього літа: 10 найкращих книг для будь-якого віку Yakaboo

"Морт"

Цей роман відкриває цикл серії "Дискосвіт", в якому головним персонажем є Смерть. У світі Террі Пратчетта Смерть не тільки доставляє душі в інший світ, а й рибалить, філософствує, любить кошенят і смачні страви... А ще дуже мріє про відпустку! Саме мрії про відпочинок спонукають Смерть вибрати собі в підмайстри сільського хлопця Морта. Але чи зможе не надто пристосований до господарювання шістнадцятирічний хлопець опанувати непросту роботу Смерті? І до чого можуть призвести прості людські слабкості, на кшталт співчуття і здатності любити? Під звичною іронією і фентезійним сюжетом Пратчетт піднімає гострі соціальні питання, тому філософські роздуми вам гарантовані.

Що варто почитати українцям цього літа: 10 найкращих книг для будь-якого віку Yakaboo

"Емоційний інтелект"

Успіх у житті і кар'єрі залежить від розуму. А як щодо емоцій? Про важливість емоційного інтелекту й емпатії не сказав хіба що ледачий, тому час нарешті дізнатися про це явище більше! У цій книзі Девід Гоулман, спираючись на наукову базу і психологічні експерименти, розповідає про те, як емоції формують нашу долю, чи можна виправити закладені в нас емоційні моделі і як почуття заважають нам на шляху до успіху. Незважаючи на те, що перед нами досить ґрунтовне дослідження, книга написана такою легким мовою, що часом здається, ніби читаєш художній твір.

Що варто почитати українцям цього літа: 10 найкращих книг для будь-якого віку Yakaboo

"Інститут"

Стівен Кінг вірний своїй класичній манері, і саспенс починається буквально з перших сторінок. Одного разу вночі починається жах – батьків Люка вбили, а самого хлопця кинули під позашляховик і відвезли в невідомому напрямку. Він приходить до тями у місці, яке називають Інститутом. Це таке собі гетто для незвичайних дітей, де їх утримують як піддослідних щурів і "викачують" їхні телепатичні і телекінетичні здатності. Нова знайома Люка каже, що звідси неможливо втекти. Але він повинен спробувати...

Що варто почитати українцям цього літа: 10 найкращих книг для будь-якого віку Yakaboo

"Таємне Товариство Боягузів, або Засіб від переляку №9"

Якщо ваша дитина чогось боїться або виростає невпевненою в собі – ця книга Лесі Вороніної обов'язкова для прочитання. У ній, як і в улюблених дитячих казках, добро перемагає зло. Але замість героїв-переможців тут, як не дивно, боягузи. Уявіть, от ви біжите знайомою вулицею і раптом, провалившись крізь люк, опиняєтеся в секретному штабі Таємного Товариства Боягузів. Ваша рідна бабуся виявляється геніальною винахідницею, що створила "часоліт", а Землю от-от повинні захопити хижі космічні прибульці-сіньоморди, які хочуть заразити людей вірусом страху.

Що варто почитати українцям цього літа: 10 найкращих книг для будь-якого віку Yakaboo

"Стратегії геніїв. П'ять найважливіших уроків від Білла Гейтса, Енді Гроува і Стіва Джобса"

Цікаво, як керували своїми компаніями одні з трьох найбільших інноваторів свого часу? Автори книги Девід Йоффе і Майкл Кузумано протягом багатьох років дослідження цих особистостей вивели п'ять головних правил, якими керувалися Білл Гейтс, Стів Джобс і Ендрю Гроув. Власне про цю п'ятірку правил та про те, що буває, коли їх дотримуватися, і розповідає книга. Також ви дізнаєтеся, що повинен вміти стратег, коли деталі дійсно важливі і як відмова від успішного продукту допомогла розвинути цілу індустрію. На відміну від більшості книг зі знаковими особами на обкладинці, тут ви не просто прочитаєте біографії, а на прикладі Intel, Microsoft і Apple зрозумієте різні ринкові механізми і принципи їх роботи

Що варто почитати українцям цього літа: 10 найкращих книг для будь-якого віку Yakaboo

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше шоумен Сергій Притула назвав топ-6 цікавих книг для школярів.