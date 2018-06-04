В сегодняшнем высоко развитом мире, когда к каждому трудоспособному человеку предъявляются высокие требования производительности, эффективности и дисциплинированности, где повседневные новости порой крайне трудно отличить от фильмов ужасов, а любая стрессовая информация вторгается в твою жизнь едва ты зашёл в интернет – занятия духовными практиками вообще, и йогой в частности стали для многих людей, в первую очередь, жителей больших городов, настоящим спасением и отдушиной в мире деструктивных эмоций и разрушительных событий.

Все духовные практики пришли к нам с востока. Само слово Йога пришло к нам из санскрита (древнего литературного языка Индии) и имеет много смысловых значений – "соединение"; "единение"; "гармония"; и, пожалуй, самое главное, "обуздание"! Полностью управлять своими эмоциями и, как следствие разумом, став хозяином своего тела – вот истинная цель духовного роста, и развития, по мнению восточных философов-мудрецов. Согласно их учению, чтобы подчинить себе своё тело, в идеале, любому человеку надо отказаться от: a) своих желаний и b) своих ожиданий.

Основные направления йоги — это раджа-йога, карма-йога, джнана-йога, бхакти-йога и хатха-йога. В каждой из этих разновидностей присутствуют свои нюансы в философском наполнении каждой из школ, и своя последовательность подготовительных упражнений-поз (асанов) к главному действию, а точнее, к его полному отсутствию, носящему общее название – Медитация.

Медита́ция — изменённое состояние сознания, возникающее в результате этих упражнений.

Существует множество техник медитации, во время которой практикующему, как правило, требуется принять определённую позу. Объектом концентрации обычно служат ощущения внутри организма, внутренние образы, реже эмоции. Иногда объектом концентрации может быть внешний физический предмет. Также, медитация может сочетаться с дыхательными упражнениями.

Наивысшей точкой при длительной медитации является достижение состояния Нирваны.

Наиболее точный перевод этого слова означает – "прекращение".

Так вот, если оставить в стороне все вводные понятия, и перевести всё сказанное выше на язык современной психологии и нейро-физиологии, получается следующее:

Наш человеческий ум работает по принципу маятника. Только, если классический маятник движется вправо-влево, то ум раскачивается вперёд-назад. Соответственно, когда мы думаем о будущем, маятник летит вперёд, а когда вспоминаем о прошлом, маятник летит в обратную сторону.

И чем больше в нашей голове мыслей – информации, планов, желаний и воспоминаний, тем активнее этот маятник раскачивается, и тем в более беспокойном, встревоженном состоянии пребывает человек. Суть всей практики медитации состоит в том, чтобы, останавливая бесконечный поток мыслей, замедлять раскачивание этого маятника. Чем тише его колебания, и чем меньше их амплитуда, тем спокойнее ты становишься, и тем более активнее начинают включаться в работу главные биологические ритмы, отвечающие за покой и релаксацию – это Альфа-ритм (начальная стадия), и Тета-ритм (при погружении в глубокую медитацию).

Сегодня существование этих ритмов – доказанный научный факт! Великие учителя духовных практик (в частности ОШО), сравнивали приближение полного покоя с ощущением, когда капля твоей энергии падает в океан (Альфа-ритм), имея ввиду океан той энергии, в которой находимся все мы, живущие на земле. А полная остановка маятника, приводит к наивысшему слиянию с созидательной энергией земли, ты полностью переходишь в состояние "здесь и сейчас", когда весь этот океан энергии падает в твою каплю (Тета-ритм). Именно это состояние и называется Нирваной, к которой в наше сложное, эмоционально очень тяжёлое время, стремятся всё больше и больше людей, живущих в сегодняшнем социуме.

Кстати с остановкой маятника ума связана одна присказка среди Великих Мастеров медитации – самый глупый вопрос, который только можно задать своему учителю звучит так:

"Сколько нужно времени, чтобы достигнуть Нирваны???"

По аналогии с маятником, ответ Мастера прост и понятен: "Чтобы её достигнуть, время для вас должно прекратить своё существование! Полностью остановиться!! Только в результате этого вы окажитесь в самой, что ни на есть, НИРВАНЕ!!!"

Сегодня практик, использующих для духовного развития медитацию, много! И йога, со всеми своими школами, лишь одна из них. В современной психологии медитацию рекомендуют телесно-ориентированные психотерапевты, гештальт-терапевты, психологи гуманистического направления, с экзистенциальным уклоном. И вообще, человеку, и человечеству надо помнить о том, что кроме безопасности и комфорта собственного тела, крайне важно уметь искать успокоение и умиротворение в собственной душе! Какие бы ни были у тебя амбиции, желания, взаимоотношения, и, как следствие, стрессы – не только твои психологические защиты, но и твои копинг-стратегии должны строиться на осознании того, что мир вокруг тебя такой, каким ты его носишь внутри себя! И только от тебя зависит, кто оказывает решающее влияние на твоё внутреннее самочувствие – твои стрессы, или ты сам!