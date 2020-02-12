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12 лютого • оновлено в 13:29
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Психологиня розкрила значення червоної сукні Савченко

1.1т
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Психологиня Неллі Верховская назвала відео екснародного депутата Надії Савченко про купання в червоній сукні у Північному Льодовитому океані безглуздою спробою привернути до себе увагу.

"Увагу глядачів, увагу електорату і увагу сексуальну". Про це вона розповіла OBOZREVATEL.

"Чому потрібно лізти у червоній сукні в океан? Якщо дивитися об'єктивно, шановній Надії нема чим похвалитися без сукні. Людина не слідкує за собою, але при цьому хоче привертати увагу. Єдиний спосіб для людини, яка не захоплюється спортом, дієтами і рештою, але намагається привернути до себе увагу, це вбратися у червону ганчірку", – пояснила психологиня.

Надія Савченко викупалася в океані

Надія Савченко викупалася в океані

Скріншот із відео

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Таким чином, посил, який підсвідомо хотіла донести Савченко, на думку Верховської, можна сформулювати так: "По-перше, подивіться на мене, по-друге, подивіться на мене з бажанням".

Як писав OBOZREVATEL, колишній народний депутат Надія Савченко похвалилася купанням у Північному Льодовитому океані. На відео вона занурюється в океан у довгій червоній сукні. "Якщо ти на краю світу, не втрачай момент!" – написала вона.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Надія Савченко Неллі Верховская
Місце
Україна
Теги
Краса Секс
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Посмотреть с желанием - это уже слишком! Даже в холод выпить столько не получиться!
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