Психологиня розкрила значення червоної сукні Савченко

Психологиня Неллі Верховская назвала відео екснародного депутата Надії Савченко про купання в червоній сукні у Північному Льодовитому океані безглуздою спробою привернути до себе увагу.

"Увагу глядачів, увагу електорату і увагу сексуальну". Про це вона розповіла OBOZREVATEL.

"Чому потрібно лізти у червоній сукні в океан? Якщо дивитися об'єктивно, шановній Надії нема чим похвалитися без сукні. Людина не слідкує за собою, але при цьому хоче привертати увагу. Єдиний спосіб для людини, яка не захоплюється спортом, дієтами і рештою, але намагається привернути до себе увагу, це вбратися у червону ганчірку", – пояснила психологиня.

Надія Савченко викупалася в океані Скріншот із відео

Таким чином, посил, який підсвідомо хотіла донести Савченко, на думку Верховської, можна сформулювати так: "По-перше, подивіться на мене, по-друге, подивіться на мене з бажанням".

Як писав OBOZREVATEL, колишній народний депутат Надія Савченко похвалилася купанням у Північному Льодовитому океані. На відео вона занурюється в океан у довгій червоній сукні. "Якщо ти на краю світу, не втрачай момент!" – написала вона.

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