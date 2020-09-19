Названо три знаки Зодіаку, яким загрожує депресія

Астрологи повідомляють, що 19 вересня впасти в депресію можуть всі представники знаків Зодіаку, однак особливо великому ризику піддаються Близнюки, Рак і Терези.

Близнюки (22.05 – 21.06)

Представники цього знака Зодіаку ніяк не зможуть прийти до внутрішньої гармонії, для них день здаватиметься надто складним. Їх буде дратувати будь-яка дрібниця. Порада: щоб уникати негативних наслідків, необхідно знайти справу, яка принесе тільки радість: малювання, вишивка, приготування і прибирання, те, що душа забажає.

Рак (22.06 – 22.07)

У цей день Раки можуть впасти в депресію через спілкування з іншими представниками знаків Зодіаку. Вони буквального страждатимуть від кожного їх слова. Порада: рекомендуємо Ракам сконцентруватися на генеральному прибиранні, саме воно відверне їх від поганих думок.

Терези (24.09 – 23.10)

Беручи будь-яке рішення, Ваги будуть кидатися з одного боку в бік, звинувачуючи оточуючих у своїх невдачах. Зберегти енергію і стосунки з близькими допоможе робота на добро. Порада: починайте робити добро, так, представники цього знаку зможуть поліпшити собі настрій і уберегти себе від пригніченості і нудьги.

Раніше OBOZREVATEL писав, яким знакам Зодіаку важливо уникати нервозності і різких дій.