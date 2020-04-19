Названо топ-5 деталей в зовнішності, які приваблюють чоловіків

Кожен раз, коли хлопець дивиться на дівчину, він часто підсвідомо оцінює здатність виносити і народити здорове потомство.
Про те, які деталі в зовнішності дівчини приваблюють чоловіків пише видання Cosmopolitan.
Співвідношення вузької талії та широких стегон
Дивлячись на таку фігуру а-ля "пісочний годинник" чоловіки підсвідомо сприймають її господиню, як здорову і плідну.
Високий голос
Високий, дзвінкий голос асоціюється з юністю і жіночністю - чуючи його, чоловіки уявляють собі красиву і сексуальну дівчину.
Здорове волосся
Блискуче, густе і довге волосся завжди були синонімом привабливості. Для чоловіка воно "сигналізує" про хороше здоров'я і родючість.
Посмішка
Щасливі люди – привабливі люди. Здоров'я і білизна зубів теж важливі – виявляється, знайомлячись, чоловіки звертають на це увагу.
Мінімум макіяжу
Чоловіки віддають перевагу менш нафарбованим жінкам з хорошою шкірою – щільний грим вводить їх в оману і збиває з пантелику.
Як раніше писав OBOZREVATEL, група вчених під керівництвом доктора Ніколаса Вольфінгер, визначила найбільш оптимальний вік для вступу в шлюб.
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