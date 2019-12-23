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23 грудня • оновлено в 16:06
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Названо найбільш привабливий для чоловіків колір волосся

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31-річна журналістка Кейті Сей з Лінкольншира провела експеремент, в ході якого з'ясувала, який колір волосся найбільше подобається чоловікам.

Найпопулярнішим виявився блонд. Про це свідчать результати експерименту журналістки пише видання The Sun.

Названо найбільш привабливий для чоловіків колір волосся
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Дівчина зареєструвала на сайті інтернет-знайомств чотири профілі, в кожному з яких опублікувала свої фотографії з різним кольором волосся. Поставивши по 100 лайків чоловічим акаунтам з кожної сторінки, вона поділилася кількістю відповідних лайків, які отримала, маючи руде, блакитне, темне або світле волосся.

Названо найбільш привабливий для чоловіків колір волосся

The Sun

Названо найбільш привабливий для чоловіків колір волосся

The Sun

Названо найбільш привабливий для чоловіків колір волосся

The Sun

Названо найбільш привабливий для чоловіків колір волосся

The Sun

Так, рудоволоса Сей сподобалася 32 користувачам. Маючи синє волосся вона отримала 38 лайків.

Чорний колір отримав 42 лайка, а абсолютним лідером став блонд, який сподобався 50 чоловікам.

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Автор
Марія Дідик
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