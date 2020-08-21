Книги для батьків. чиї діти йдуть в перший клас. Pixabay
Навчальний рік в Україні традиційно розпочнеться 1 вересня, однак через карантин процес навчання все ж зазнає певних змін, зокрема й регіони, які віднесені до "червоної зони" через поширення коронавірусу, продовжать вчитися дистанційно.
Оновлені умови навчального процесу можуть стати причиною стресу не тільки для самих учнів, але й для їхніх батьків. Особливо це стосується тих, чиї діти підуть цьогоріч у школу вперше. OBOZREVATEL разом із найбільшою в Україні інтернет-книгарнею Yakaboo створив добірку книг, що допоможуть батькам заздалегідь підготуватися до неочікуваних ситуацій та мінімізувати стрес, а майбутнім першокласникам – адаптуватися до нових умов.
Читайте детальніше на OBOZREVATEL про навчальний рік 2020: що чекає на українських школярів під час карантину.
У вас по тілу йдуть мурашки від самої думки про 1 вересня? Ваше чадо важко адаптується до нового колективу чи з негативом згадує минулий рік? Анна Гресь створила книгу з підказками, якими можна в будь-який момент скористатися: кожній проблемі відведено певний розділ. Як знайти свій клас і познайомитися з дітьми, що робити, якщо тебе не беруть гратися, дражнять чи кривдять, як знайти свої речі чи запам'ятати вірш, — зібрано поради для вирішення усіх бентежних ситуацій шкільного життя. Книга стане в пригоді одночасно і дітям, і батькам, які хочуть дізнатися про можливі небезпеки в школі та допомогти дитині успішно долати випробування.
Навчальний рік 2020 у період карантину: які книги варто читати батькам школярів Yakaboo
Коли та з чого почати знайомство з грошима? Чи потрібно давати кишенькові гроші? Як пояснити, що таке сімейний бюджет? Любомир Остапів ділиться дієвими методами спілкування та виховання фінансової грамотності в дітей. Він обґрунтовує 3 важливі принципи поводження з грошима: витрачати, відкладати та віддавати. Фінансовій освіті дошкільнят, школярів та підлітків відведено окремі розділи. Їх можна читати поетапно, відповідно до віку дитини. Ці знання допоможуть виховати успішну особистість і проаналізувати власне ставлення до фінансів.
Навчальний рік 2020 у період карантину: які книги варто читати батькам школярів Yakaboo
Ця книга буде корисною для підлітків та їхніх батьків, які хочуть пояснити норми спілкування у всесвітній павутині. Як створити сторінку в соцмережах? Як підібрати надійний пароль та захиститися від кіберзлочинців? Луї Стовелл розповідає про онлайн-життя та готує до всіх можливих надзвичайних ситуацій. Правила безпечних знайомств, онлайн-манери та принципи формування онлайн-репутації, захист приватних даних і дотримання авторського права, явище кібербулінгу та взаємодія з тролями в інтернеті – всю інформацію зібрано в одній книзі.
Навчальний рік 2020 у період карантину: які книги варто читати батькам школярів Yakaboo
Книга допоможе підготуватися до стресів і невдач в дитячому садку або школі заздалегідь. Психологиня і мама двох дітей Анн-Клер Кляйндінст створила книгу-порадник для батьків на кожен день. Матеріал розбитий на кілька розділів відповідно до дитячої поведінки: малюк не хоче, не контролює себе, вважає себе нездарою, хоче перебувати в центрі уваги, а також щодо труднощів у спілкуванні.
Навчальний рік 2020 у період карантину: які книги варто читати батькам школярів Yakaboo
У кінці книги авторка розмістила 10 порад, як батькам досягти успіху у вихованні: як знайти підхід до дитини, розвивати її увагу, заохочувати до успіху, моделювати соціально-емоційні навички, коригувати освітню позицію та попри все підтримувати спілкування.
Як ставитися до оцінок? Як без стресів і сварок виконувати домашні завдання? Дитяча психологиня-практик Анна Бикова, що обґрунтувала метод "лінивої мами", готує читачів до шкільного життя. Залежно від реакції та поведінки дитини авторка виділяє такі чотири психотипи: "творча", "правильна", "зіркова" та "дружелюбна" дитина. Знаючи, який психотип у вашого школяра, ви зможете правильно вибрати модель поведінки та комунікації. Анна Бикова розповідає, як сформувати правильний підхід до шкільних оцінок, що робити з численними шкільними секціями та не перевтомити дитину, як реагувати на булінг, як побудувати співпрацю з вчителем, як мінімізувати стрес вашого малюка, а також всіх членів родини. Готовність до шкільних перипетій забезпечено.
Навчальний рік 2020 у період карантину: які книги варто читати батькам школярів Yakaboo
Ця книга розглядає ситуації, які виникають на шляху до садочка та школи, по дорозі до гуртків і спортивних секцій, під час шкільних екскурсій, прогулянок з рідними. Людмила Петрановська створила щось на кшталт посібника з виживання для дітей, який готує їх до дорослого та самостійного життя. Авторка дає слушні поради, як поводитися у ситуаціях: коли загубився, не встиг вийти з вагона метро, якщо вдома дзвонять у двері, назустріч йдуть злі собаки, коли тебе дражнять, ображають чи чіпляється незнайомець. Для легкого сприйняття матеріалу кожен випадок доповнений ілюстрацією та схемою дій.
Навчальний рік 2020 у період карантину: які книги варто читати батькам школярів Yakaboo
Малюк відмовляється йти до садочка чи до школи? Постійно плаче, коли проводжає маму? Звикання до нових умов — це стрес для дитини, адже раніше вона постійно була вдома, з мамою. Малюк потребує підтримки, тому дуже важливо намагатися стримано реагувати на істерики та примхи. Тетяна Главацька створила книгу, що допоможе віднайти відповіді на всі типові та неочікувані ситуації в дитячому садочку. Авторка детально описує можливі випадки, подає коментар психолога, варіанти вирішення та методи профілактики. До кожної з ситуацій вона додала "шкідливі поради", що дасть змогу батькам проаналізувати свою поведінку та зробити висновки з власних помилок. Книга також актуальна і для батьків першокласників.
Навчальний рік 2020 у період карантину: які книги варто читати батькам школярів Yakaboo
Раніше OBOZREVATEL також публікував добірку книжок для жінок: 10 варіантів для мотивації і саморозвитку.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram