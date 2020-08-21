Навчальний рік в Україні традиційно розпочнеться 1 вересня, однак через карантин процес навчання все ж зазнає певних змін, зокрема й регіони, які віднесені до "червоної зони" через поширення коронавірусу, продовжать вчитися дистанційно.

Оновлені умови навчального процесу можуть стати причиною стресу не тільки для самих учнів, але й для їхніх батьків. Особливо це стосується тих, чиї діти підуть цьогоріч у школу вперше. OBOZREVATEL разом із найбільшою в Україні інтернет-книгарнею Yakaboo створив добірку книг, що допоможуть батькам заздалегідь підготуватися до неочікуваних ситуацій та мінімізувати стрес, а майбутнім першокласникам – адаптуватися до нових умов.

Читайте детальніше на OBOZREVATEL про навчальний рік 2020: що чекає на українських школярів під час карантину.

"Школа навиворіт" (Анна Гресь)

У вас по тілу йдуть мурашки від самої думки про 1 вересня? Ваше чадо важко адаптується до нового колективу чи з негативом згадує минулий рік? Анна Гресь створила книгу з підказками, якими можна в будь-який момент скористатися: кожній проблемі відведено певний розділ. Як знайти свій клас і познайомитися з дітьми, що робити, якщо тебе не беруть гратися, дражнять чи кривдять, як знайти свої речі чи запам'ятати вірш, — зібрано поради для вирішення усіх бентежних ситуацій шкільного життя. Книга стане в пригоді одночасно і дітям, і батькам, які хочуть дізнатися про можливі небезпеки в школі та допомогти дитині успішно долати випробування.

Навчальний рік 2020 у період карантину: які книги варто читати батькам школярів Yakaboo

"Малюк та бюджет. Як українським батькам виховати фінансово успішних дітей" (Любомир Остапів)

Коли та з чого почати знайомство з грошима? Чи потрібно давати кишенькові гроші? Як пояснити, що таке сімейний бюджет? Любомир Остапів ділиться дієвими методами спілкування та виховання фінансової грамотності в дітей. Він обґрунтовує 3 важливі принципи поводження з грошима: витрачати, відкладати та віддавати. Фінансовій освіті дошкільнят, школярів та підлітків відведено окремі розділи. Їх можна читати поетапно, відповідно до віку дитини. Ці знання допоможуть виховати успішну особистість і проаналізувати власне ставлення до фінансів.

Навчальний рік 2020 у період карантину: які книги варто читати батькам школярів Yakaboo

"Життя онлайн. Як уберегтися від кібербулінгу, вірусів та інших халеп в інтернеті" (Луї Стовелл)

Ця книга буде корисною для підлітків та їхніх батьків, які хочуть пояснити норми спілкування у всесвітній павутині. Як створити сторінку в соцмережах? Як підібрати надійний пароль та захиститися від кіберзлочинців? Луї Стовелл розповідає про онлайн-життя та готує до всіх можливих надзвичайних ситуацій. Правила безпечних знайомств, онлайн-манери та принципи формування онлайн-репутації, захист приватних даних і дотримання авторського права, явище кібербулінгу та взаємодія з тролями в інтернеті – всю інформацію зібрано в одній книзі.

Навчальний рік 2020 у період карантину: які книги варто читати батькам школярів Yakaboo

"Дитина в умовах кризи. Коли криза допомагає нам зростати" (Анн-Клер Кляйндінст, Лінда Корацца)

Книга допоможе підготуватися до стресів і невдач в дитячому садку або школі заздалегідь. Психологиня і мама двох дітей Анн-Клер Кляйндінст створила книгу-порадник для батьків на кожен день. Матеріал розбитий на кілька розділів відповідно до дитячої поведінки: малюк не хоче, не контролює себе, вважає себе нездарою, хоче перебувати в центрі уваги, а також щодо труднощів у спілкуванні.

Навчальний рік 2020 у період карантину: які книги варто читати батькам школярів Yakaboo

У кінці книги авторка розмістила 10 порад, як батькам досягти успіху у вихованні: як знайти підхід до дитини, розвивати її увагу, заохочувати до успіху, моделювати соціально-емоційні навички, коригувати освітню позицію та попри все підтримувати спілкування.

"Школярі "лінивої мами" (Анна Бикова)

Як ставитися до оцінок? Як без стресів і сварок виконувати домашні завдання? Дитяча психологиня-практик Анна Бикова, що обґрунтувала метод "лінивої мами", готує читачів до шкільного життя. Залежно від реакції та поведінки дитини авторка виділяє такі чотири психотипи: "творча", "правильна", "зіркова" та "дружелюбна" дитина. Знаючи, який психотип у вашого школяра, ви зможете правильно вибрати модель поведінки та комунікації. Анна Бикова розповідає, як сформувати правильний підхід до шкільних оцінок, що робити з численними шкільними секціями та не перевтомити дитину, як реагувати на булінг, як побудувати співпрацю з вчителем, як мінімізувати стрес вашого малюка, а також всіх членів родини. Готовність до шкільних перипетій забезпечено.

Навчальний рік 2020 у період карантину: які книги варто читати батькам школярів Yakaboo

"Що робити, коли…" (Людмила Петрановська)

Ця книга розглядає ситуації, які виникають на шляху до садочка та школи, по дорозі до гуртків і спортивних секцій, під час шкільних екскурсій, прогулянок з рідними. Людмила Петрановська створила щось на кшталт посібника з виживання для дітей, який готує їх до дорослого та самостійного життя. Авторка дає слушні поради, як поводитися у ситуаціях: коли загубився, не встиг вийти з вагона метро, якщо вдома дзвонять у двері, назустріч йдуть злі собаки, коли тебе дражнять, ображають чи чіпляється незнайомець. Для легкого сприйняття матеріалу кожен випадок доповнений ілюстрацією та схемою дій.

Навчальний рік 2020 у період карантину: які книги варто читати батькам школярів Yakaboo

"Дитячий садок. Що робити, якщо…?" (Тетяна Главацька)

Малюк відмовляється йти до садочка чи до школи? Постійно плаче, коли проводжає маму? Звикання до нових умов — це стрес для дитини, адже раніше вона постійно була вдома, з мамою. Малюк потребує підтримки, тому дуже важливо намагатися стримано реагувати на істерики та примхи. Тетяна Главацька створила книгу, що допоможе віднайти відповіді на всі типові та неочікувані ситуації в дитячому садочку. Авторка детально описує можливі випадки, подає коментар психолога, варіанти вирішення та методи профілактики. До кожної з ситуацій вона додала "шкідливі поради", що дасть змогу батькам проаналізувати свою поведінку та зробити висновки з власних помилок. Книга також актуальна і для батьків першокласників.

Навчальний рік 2020 у період карантину: які книги варто читати батькам школярів Yakaboo

Раніше OBOZREVATEL також публікував добірку книжок для жінок: 10 варіантів для мотивації і саморозвитку.

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