"Мама не знала про мене 30 років": американка поділилася моторошною історією про аборт

41-річна Мелісса Огден поділилася моторошної історією про те, як вона мало не стала жертвою аборту.

Коли Мелісса Огден було 14, вона дізналася, що мати намагалася позбутися від неї. Дівчинку врятувала медсестра, яка почула дитячий крик, який долинав з контейнера з медичним сміттям в лікарні США. Її історія про те, як дитина вижила, і про її матері, яка думала, що та померла. пише ВВС.

"Я знала, що народилася передчасно, але те, що мене чекала смерть, а не життя, стало справжнім шоком", - зазначила Огден.

Мелісса Огден ВВС

У 1977 році 19-річна мати Мелісси зважилася на аборт на 8-му місяці вагітності. Процедура тривала 5 днів, коли Мелісса з'явилася на світ, то важила всього 1,3 кг.

Дівчинку поклали серед медичних відходів в лікарні штату Айова. Там вона і лежала, поки медсестра не почула її крики і руху.

Мелісу швидко віднесли до відділу інтенсивної терапії, де, незважаючи ні на що, дівчинка вижила. Лікарі думали, що вона сліпа і має смертельний порок серця.

Незабаром її удочерили, і вона росла практично здоровою дитиною.

Мелісса Огден ВВС

Огден в дорослому віці написала книгу про свій досвід, де стверджує, що дізналася про те, що вижила після аборту, коли її сестра з прийомної сім'ї випадково проговорилася під час сварки.

Спочатку дівчинка не зрозуміла про що мова, проте, коли поговорила про це зі своїми батьками, її психіка не витримала.

"Я направила свій біль на себе. Всередині була абсолютна порожнеча, я не хотіла бути собою. У мене почалася булімія і проблеми з алкоголем", - жахнула своїм розповіддю Мелісса.

У 19 років вона твердо не вирішила знайти свою рідну матір. Пошуки тривали більше десяти років, проте врешті-решт вони зустрілися, після чого Огден відкрила для себе приголомшливу правду.

Мелісса Огден ВВС

"Моя мама протягом тридцяти років була переконана, що я померла в лікарні. Їй не сказали, що я вижила. Вона навіть не знала, кого народила - хлопчика чи дівчинку", - зазначила вона.

Саме з цієї причини вони і зустрілися тільки через три роки після того, як почали листуватися. Мелісса була більше вражена "шкодуванням" в очах матері, яке, за її словами, переслідувало деякий час.

Її біологічна мати, ім'я якої жінка відмовилася називати, розповіла, що не хотіла робити аборт.

"Я дізналася, що моя бабуся - її мати - була досвідченою і шанованою медсестрою, і місцевий акушер-гінеколог був її другом. Разом вони в прямому сенсі змусили мою матір позбутися дитини проти його волі. Вони змогли обійти правила, тому працівники лікарні думали , що це її власний вибір", - поділилася Огден. додавши, що не тримає зла на свою бабусю.

Мелісса Огден ВВС

Мелісса переконана, що фортуна посміхнулася їй - спочатку, коли вона вижила, а потім отримала і прийомних, і біологічних батьків.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше радянська і російська співачка Любов Успенська розкрила таємницю, про яку мовчала 40 років - в 16-річному віці вона зробила аборт, після чого довго не могла мати дітей.