Фотограф показав оптичну ілюзію з перетворенням чорно-білого фото на кольорове

Завдяки оптичній ілюзії можна побачити кольори на чорно-білому фото. Фото: Pixabay

Учений, письменник і фотограф Ендрю Стіл розкрив секрет своєї улюбленої оптичної ілюзії, завдяки якій можна побачити кольори на чорно-білому фото.

Так, спочатку він демонструє чорно-біле фото сільської місцевості, на якому зображено доми та зелень. Потім Стіл поміщає до центру знімка чорну крапку.

Далі додає помаранчевий, фіолетовий і блакитні кольори, а також змінює налаштування насиченості. Після цього пропонує сконцентрувати увагу на чорній крапці протягом 10 секунд.

Коли фотограф знову показує вихідний варіант знімка, пейзаж вже здається кольоровим. При цьому ілюзія зникає, якщо моргнути або просто перестати дивитися на фото.

За словами вченого, оптичний обман виходить за рахунок хроматичної адаптації очей. Головний мозок підлаштовується під умови освітлення, зберігаючи звичайний колір предметів. Тому навіть білий аркуш паперу залишається білим при холодному або теплому освітленні.

Повну версію відео фотографа дивіться нижче.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше оптична ілюзія з двома кубиками збила мережу з пантелику.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся