Каждая женщина любит быть слабой рядом с мужчиной. Такой себе девочкой принцессой, за которую решат задачу, подхватят сумку, заработают для нее денег… Но для многих женщин — это роскошь. Почему? "Потому что мужчик нынче не тот пошел!" - скажут многие, но нет. Все дело не в мужчине, а в самой женщине, которая просто не умеет быть слабой. Забыла, разучилась, в принципе никогда не пользовалась этой функцией, не знает, как...

У нее, скорее всего и мама не умела, и бабушка, и прабабушка... А она смотрела на них и запоминала инструкции, перетягивая их во взрослую жизнь. Подбирая соответствующих партнёров, таких инфантильных, не повзрослевших мужчин, которые в принципе не могли дать ей её слабость.

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Но были и такие, что сопротивлялись маминым инструкциям. Начитавшись книг о принцессах, которых на сильных руках спасали принцы, или глядя на подружку, которую мама иначе научила, видя, как ее окучивают мальчики, помогая донести портфель, а потом и ответственность за нее, хотели также. Но все попытки разбивались на первых поворотах! Потому как бессознательные программы вещь серьезная! В итоге портфель оставался на плечах, лужу нужно было перешагивать самой, а ответственность росла в геометрической прогрессией и за себя, и за него, и в итоге за появившихся детей. Нужно было заработать, накормить, подумать о завтрашнем дне, и в какой-то миг обязательно сказать: "Боже, как я устала быть сильной!".

Потому что быть слабой – это не врожденное качество, а умение. Это не сильный мужчина рядом, и тогда я буду слабой, нет! Формула работает иначе - я слабая, и тогда рядом будет сильный.

Но современная женщина, в своем большинстве, так не умеет. Она скажет - перевелись сильные, надеяться нужно только на себя, расслабишься - пожалеешь…

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Слыша это, приходит точное осознание того, сколько болезненно опыта и несчастных судеб скрыто за этими словами. А все потому что на протяжении десятилетий опыт силы передавался через поколения, вытесняя естественную слабость женщин.

И да, мы уверено идем к матриархату. Это неизбежно в ключе тотальный женской силы, которая заполняет мир, но все же стоит помнить - не сильный мужчина делает женщину слабой, а слабая женщина дает возможность ему быть сильным. Это неизменное правило, которое не понимает огромное количество женщин... Именно поэтому поистине слабой женской красоты так мало!

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