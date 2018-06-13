Експерт з мови тіла пояснив ставлення принца Чарльза до Меган Маркл і Кейт Міддлтон

Телевізійний експерт з мови тіла Джуді Джеймс проаналізувала поведінку принца Чарльза в той час, коли королівська сім'я зібралася на балконі Букінгемського палацу в честь дня народження королеви Єлизавети. Виявилося, що ставлення принца до Меган Маркл і Кейт Міддлтон відрізняється, повідомляє видання Express .

На святі принц Чарльз, який зайняв місце в першому ряду, кілька разів повертався до Меган Маркл. Експерт зазначив, що вести неформальну бесіду і жартувати йому комфортніше в компанії Гаррі і Меган.

Члени королівської сім'ї Фото: Getty

На думку експерта Меган також використовує сигнали тіла, які лестять її співрозмовникам. Повідомляється, що Меган прагне всіляко зблизити Чарльза і Гаррі. Це відчуває і Чарльз.

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Між Кейт Міддлтон і принцом Чарльзом також є симпатія. Але в компанії Гаррі і Меган, принц Чарльз відчуває себе вільно і розкуто, ніж в компанії старшого сина і його дружини. Важливу роль відіграє той фактор, що принц Вільям - другий в черзі на престол. Його поведінка і манери повинні бути бездоганні.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що стало відомо, чому принцеса Шарлотта розплакалася на балконі Букінгемського палацу під час параду Trooping the Colour.