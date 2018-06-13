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Експерт з мови тіла пояснив ставлення принца Чарльза до Меган Маркл і Кейт Міддлтон

2.4тЧитати новину російською

Телевізійний експерт з мови тіла Джуді Джеймс проаналізувала поведінку принца Чарльза в той час, коли королівська сім'я зібралася на балконі Букінгемського палацу в честь дня народження королеви Єлизавети. Виявилося, що ставлення принца до Меган Маркл і Кейт Міддлтон відрізняється, повідомляє видання Express .

На святі принц Чарльз, який зайняв місце в першому ряду, кілька разів повертався до Меган Маркл. Експерт зазначив, що вести неформальну бесіду і жартувати йому комфортніше в компанії Гаррі і Меган.

Члени королівської сім'ї

Фото: Getty

На думку експерта Меган також використовує сигнали тіла, які лестять її співрозмовникам. Повідомляється, що Меган прагне всіляко зблизити Чарльза і Гаррі. Це відчуває і Чарльз.

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Між Кейт Міддлтон і принцом Чарльзом також є симпатія. Але в компанії Гаррі і Меган, принц Чарльз відчуває себе вільно і розкуто, ніж в компанії старшого сина і його дружини. Важливу роль відіграє той фактор, що принц Вільям - другий в черзі на престол. Його поведінка і манери повинні бути бездоганні.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що стало відомо, чому принцеса Шарлотта розплакалася на балконі Букінгемського палацу під час параду Trooping the Colour.

Особи
Меган МарклКейт Міддлтонпринц Чарльз
Місце
Великобританія
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