День осіннього рівнодення 2020: яким знакам зодіаку він змінить життя

У 2020 році День осіннього рівнодення настає 22 вересня о 16.30 по Києву. У цей день центр Сонця перетинає небесний екватор і переходить із північної півкулі в південну. Після цього день починає істотно зменшуватися, а ніч стає довшою.

День рівнодення також вважається настанням астрологічної осені, що матиме тією чи іншою мірою вплив на певних представників зодіакального кола. OBOZREVATEL розповідає, які чотири знаки зодіаку гостро відчують зміни в житті вже у найближчому майбутньому.

Читайте докладніше про те, що не можна робити в День весняного рівнодення.

Скорпіон

У Скорпіонів настане період повного оновлення. Представникам цього знака вдасться втілити всі плани в життя. Їх чекає неймовірний кар'єрний зліт, але все залежить не тільки від вас, але і від команди однодумців. Також буде надана можливість вирішити конфлікт, який тривав багато років.

Овен

Починаючи з 22 вересня Овни стануть помічати, що їхній життєвий шлях стає набагато легшим. Дійсно, для представників знака настав сприятливий період. Він стосуватиметься і фінансів, і особистого життя. Для закріплення успіху вам необхідно позбутися від заздрісників у своєму оточенні.

Риби

Риби останнім часом усе частіше скаржилися на те, що їхнє життя стало сірим і нудним. Рутина закінчується, з кінця вересня у вас почнеться яскравий і дуже щасливий період. Зірки відкриють вам шлях до успіху. Можливо, випаде шанс ризикнути – не треба боятися це робити. Насамперед, ризик торкнеться кар'єри. На любовному фронті настане гармонія і спокій.

Близнюки

З 22 вересня вам доведеться набагато швидше ухвалювати рішення. Зволікати не можна, інакше можете пропустити важливий шанс отримати гідну нагороду за свою працю. Також у Близнюків почнеться яскравий романтичний період – нові знайомі, закоханість і круговорот приємних подій принесуть найпозитивніші емоції.

Раніше OBOZREVATEL писав, яким знакам Зодіаку важливо уникати нервозності і різких дій у найближчому майбутньому.