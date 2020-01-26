Всякий раз услышав, что мужчина весь такой молодчага зарабатывает деньги, а жена в это время СИДИТ с ребенком и "курит бамбук", прихожу в бешенство.

Она, видите ли, отдыхает, а он совершает подвиги. Вот только добытчик периодически "сидит" в машине, в маршрутке, за офисным столом, за чашкой кофе, на переговорах, на унитазе, почитывая детектив, на парапете во время перекура, а его декретная отпускница – ни минуты. Ползает на четвереньках, выводит пятна, кормит с ложки, укачивает до ломоты в спине, печет печенье, а потом собирает крошки, меняет подгузники, лепит из песка куличи, бежит за велосипедом и тащит на себе карапуза вместе с самокатом и пакетом молока. Достает из-под дивана мячи и врачует ушибы семь дней в неделю, 365 дней в году. А если вдруг случайно присядет, ее тут же хватают за руку и тянут на кухню за сухариком, в ванную за медузой, в коридор за шапкой, в туалет за горшком, в кладовку за дрелью и на балкон за вчерашним днем.

Когда-то ко мне подкатывал женатый мужчина, отец троих детей. К счастью, быстро понял, что "кина не будет", перешел в категорию "друзей" и стал жаловаться на жену:

– Целыми днями дома, но в итоге не убрано, борщ без мяса, дети плохо воспитаны и постоянно с соплями, а к чаю нет домашнего печенья. Сама какая-то обрюзгшая, с мешками под глазами. Вечно зевающая и жалующаяся на усталость, а что она такого делает, чтобы уставать? Проснулись, наелись каши, вышли в парк. Там один на батуте, второй – на велосипеде, третий сопит в кенгурушке. Выпили какао, погрелись на солнышке, послушали птиц. Вернулись, умяли по тарелке борща, посмотрели "Щенячий патруль". Пока спят, у нее куча свободного времени. Неужели так трудно поутюжить рубашку, чтобы я не выглядел чучелом? Представляешь, она даже не знает кто в стране премьер-министр, зато твердо усвоила, что Ципа в "Ми-ми-мишках" нечто среднее между котом, собакой и курицей.

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Я тогда ничего не смыслила в жизни и, грешным делом, думала о его спутнице, как о даме вялой, инертной и неповоротливой. Ведь ничего не стоит, пока малыши играются в манеже "забабахать" майонез, запечь курочку и натереть смесители зубным порошком. Застегнуть рубашку на все пуговицы, чтобы та не теряла форму и высушить. И только теперь, когда мой ребенок прыгает по дому, словно каучуковый мяч и одновременно включает плиту, открывает воду, рассыпает фасоль с макаронами, разливает чай, делает из ватрушки съедобный снег, рисует на полу каляки-маляки и танцует в моих парадных туфлях, прекрасно понимаю его "лентяйку".

После декретного отпуска желательно уйти в обычный. Ведь люди, которые долгое время не отдыхают, живут меньше, чем хронические алкоголики. А еще всех выживших в декрете следует премировать путевками на Мальдивы или в какой-нибудь санаторий "Дружба" на Сейшелах, чтобы мамы после длительного "ничегонеделания" имели возможность отдохнуть.

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