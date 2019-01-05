Привітання на Святвечір і Різдво: найяскравіші листівки

Святвечір і Різдво Христове — це наповнене традиціями свято, яке прийнято зустрічати в колі рідних і близьких.

OBOZREVATEL пропонує читачеві добірку найяскравіших і найбільш оригінальних привітань у картинках на Святвечір і Різдво.

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Раніше OBOZREVATEL поділився рецептами меню для всієї родини на Святвечір, щоб дотримати важливі різдвяні звичаї, також розповів про старовинний рецепт узвару, в якому фрукти часто не кип'ятять, як в компоті, а заварюють окропом і настоюють, як чай.