"Прийшла в жилетці на голе тіло": росЗМІ видали безглуздий фейк про дружину Зеленського

РосЗМІ видали безглуздий фейк про дружину президента України Володимира Зеленського Олену.

Так, зокрема, видання "Российская газета" повідомило, що Зеленська прийшла на щорічний обід перших леді Fashion 4 Development під час проведення Генасамблеї ООН в Нью-Йорку в костюмі з жилеткою на голе тіло.

Олена Зеленська в США – стильний образ Фото з Instagram

Зазначимо, що проаналізувавши фото, якими перша леді України поділилася на своїй сторінці в Instagram, не можна прийти до висновку, що на ній немає білизни. Адже костюм трійка не мав глибокого декольте.

Олена Зеленська в блакитному костюмі Фото з Instagram

Олена Зеленська в костюмі-трійці Фото з Instagram

Олена Зеленська в США – елегантний образ Фото з Instagram

Олена Зеленська в блакитному костюмі Фото з Instagram

Олена Зеленська в костюмі-трійці Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленська вразила користувачів своїм образом, коли прибула до США з президентом. В аеропорту її помітили в бежевому стильному костюмі. А на зустрічі з представниками української діаспори перша леді з`явилася в чорних класичних штанах і рожевому піджаку.

Подивитися всі образи Олени Зеленської під час офіційних закордонних поїздок як першої леді України можна в нашому матеріалі за посиланням.

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