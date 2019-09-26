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27 вересня • оновлено в 19:26
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"Прийшла в жилетці на голе тіло": росЗМІ видали безглуздий фейк про дружину Зеленського

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РосЗМІ видали безглуздий фейк про дружину президента України Володимира Зеленського Олену.

Так, зокрема, видання "Российская газета" повідомило, що Зеленська прийшла на щорічний обід перших леді Fashion 4 Development під час проведення Генасамблеї ООН в Нью-Йорку в костюмі з жилеткою на голе тіло.

"Прийшла в жилетці на голе тіло": росЗМІ видали безглуздий фейк про дружину Зеленського

Олена Зеленська в США – стильний образ

Фото з Instagram

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Зазначимо, що проаналізувавши фото, якими перша леді України поділилася на своїй сторінці в Instagram, не можна прийти до висновку, що на ній немає білизни. Адже костюм трійка не мав глибокого декольте.

"Прийшла в жилетці на голе тіло": росЗМІ видали безглуздий фейк про дружину Зеленського

Олена Зеленська в блакитному костюмі

Фото з Instagram

"Прийшла в жилетці на голе тіло": росЗМІ видали безглуздий фейк про дружину Зеленського

Олена Зеленська в костюмі-трійці

Фото з Instagram

"Прийшла в жилетці на голе тіло": росЗМІ видали безглуздий фейк про дружину Зеленського

Олена Зеленська в США – елегантний образ

Фото з Instagram

"Прийшла в жилетці на голе тіло": росЗМІ видали безглуздий фейк про дружину Зеленського

Олена Зеленська в блакитному костюмі

Фото з Instagram

"Прийшла в жилетці на голе тіло": росЗМІ видали безглуздий фейк про дружину Зеленського

Олена Зеленська в костюмі-трійці

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленська вразила користувачів своїм образом, коли прибула до США з президентом. В аеропорту її помітили в бежевому стильному костюмі. А на зустрічі з представниками української діаспори перша леді з`явилася в чорних класичних штанах і рожевому піджаку.

Подивитися всі образи Олени Зеленської під час офіційних закордонних поїздок як першої леді України можна в нашому матеріалі за посиланням.

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Особа
Олена Зеленська
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Якого вона хрена туда взагалі пішла? За ті кошти, які витратили на це чучело, можна було б вилікувать від раку не одну дитину
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Мосич Саня
Мосич Саня
Что за бред?
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
чушь,вполне представительная и красивая барышня,одета к месту.
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тимчук нина
тимчук нина
Григоренко Николай, Красивая, элегантная, это нахожу я , в прошлом и будущем парахоботка. Странно, россияне стараясь рассмотреть ее белье, не заметили ее трусики, а они возможно. даже с кружавчиками, а это так красиво и притягательно. Жаль в наши времена таких не было.
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Нэзабаром Сравні, Что ты там нашел красивого?
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