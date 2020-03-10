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10 березня • оновлено в 04:39
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Прання по-французьки: як отримувати ідеально чисті речі

2.4т
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Часто під час прання виникає проблема - речі виявляються не ідеально чистими, особливо білі. Виявляється, французи вирішили цю проблему ще 50 років тому.

Як повідомляє Рамблер, такий спосіб прання придумали з метою економії води, але користуються ним і досі.

Так ось, треба взяти дві великі каструлі (або будь-які жароміцні ємності), господарське мило і кристали марганцівки. Обидві каструлі наповнити водою, закип'ятити. Чверть шматка господарського мила натерти на тертці і помістити в одну з каструль. Дочекатися повного розчинення мила в воді.

Французький спосіб прання

Французький спосіб прання

Потім 4-5 кристаликів марганцівки розчинити в іншій каструлі, більшою за обсягом, ніж та, в якій "вариться" мило. Вода при цьому повинна злегка змінити колір в рожевий колір. Важливо, щоб рідина залишалася майже прозорою, лише з легким рожевим відтінком.

На завершення потрібно вилити мильну воду в рідину з марганцівкою і ретельно перемішати. Після каструлю зняти з вогню і помістити в неї речі. Замочувати їх потрібно не менше 6 годин, а краще залишити на ніч.

Раніше OBOZREVATEL розповідав як ідеально виглядати без макіяжу.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Місце
Україна
Тег
лайфхак
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Понятно, что у рагулей нет стиральных машин-автоматов. И современными порошками пользоваться им не по карману. Вот и дают им советы, как гидность от шароваров отстирывать.
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