Поза для фото, що 'подовжує' ноги: в мережі набирає популярності новий тренд

У соцмережі Instagram набирає популярності новий тренд: знаменитості та блогерки масово публікують знімки, де використовують позу, яка візуально подовжує ноги та робить їх стрункішими.

Як повідомляє Daily Mail, вона отримала назву Jazz Legs. Зазначається, що дівчата на фото позують перед дзеркалом, виставивши перед собою пряму ногу і відхилившись корпусом назад. При цьому опорна нога у них трохи зігнута.

Instagram-акаунт Hanna Lewis

Instagram-акаунт Conna Walker

За словами видання, така поза дозволяє продемонструвати не тільки фігуру, але і вбрання.

"Поза створює ілюзію довших ніг, а також витягує тіло, представляючи при цьому ваше вбрання з голови до п'ят", – зазначили інсайдери.

Instagram-акаунт Meganellaby

Instagram-акаунт Smythsisters

До речі, серед знаменитостей, які підтримали флешмоб опинилися супермодель Роузі Хантінгтон-Уайтлі, модельєрка Алекса Чанг, телеведуча Ферн Коттон, блогерка Каміль Шарьер, актриса Таня Берр та інші.

Instagram-акаунт Роузі Хантінгтон-Уайтлі

Instagram-акаунт Ферн Коттон

Instagram-акаунт Таня Берр

Instagram-акаунт Каміль Шарьер

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше знімки з нібито закривавленим обличчям стали трендом в соцмережах Instagram і TikTok під час карантину через коронавірус.