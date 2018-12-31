Тарталетки на Новий рік: топ-7 оригінальних рецептів

Тарталетки можуть стати для новорічного столу справжньою знахідкою, так як це не просто салат у тарілці, яким вже нікого не здивуєш.
Начинок для них існує велика кількість. Портал "КакПросто" пропонує кілька, на їхню думку, найсмачніших варіантів.
З сиром
100-150 грам будь-якого сиру потрібно змішати з подрібненим зубчиком часнику і половиною склянки порізаного кропу.
Тарталетки з сиром
ugoschayu.ru
З ананасами і сиром
Змішати склянку дрібно натертої Гауді з подрібненими консервованими ананасами (70-80 грам). Туди ж додати трохи часнику і майонез за смаком, перемішати.
Тарталетки з ананасами і сиром
kak-vkusno.com
З червоною ікрою
У кожну тарталетку треба покласти по столовій ложці вершкового сиру, зверху посипати ікрою, а на ікру помістити пару листочків зелені (петрушки).
Тарталетки з червоною ікрою
kakprosto.ru
З креветками
Для приготування потрібно порізати три-чотири варених яйця, додати 120-140 грам тертого сиру "Моцарелла" і видавити зубчик чеснока. Потім додати трохи майонезу і перемішати. Цією сумішшю наповнити тарталетки приблизно на дві третіх, зверху викласти по два-три відварених креветки.
Тарталетки з креветками
vkusno-i-prosto.ru
З авокадо і сиром
Подрібнити в блендері м'якоть одного авокадо, 30-40 мл лимонного соку, одну ложку оливкової олії і 60-70 г сиру Фета. Цією сумішшю наповнити тарталетки з гіркою, прикрасити базиліком.
Тарталетки з авокадо і сиром
yandex.kz
З копченою горбушею
Дуже дрібно порізати один свіжий огірок і 180-200 грам горбуші гарячого копчення. Заправити соусом: по одній ложці сметани, майонезу і французької гірчиці.
Тарталетки з копченою горбушею
poradum.com.ua
З печінкою тріски
Готову печінку розім'яти, додати два дрібно нарізаних яйця і пару подрібнених корнішонів. Заправити майонезом або несолодким йогуртом.
Тарталетки з печінкою тріски
cookingfood.com.ua
Раніше OBOZREVATEL публікував топ-5 смачних закусок, які можна подати до новорічного столу в 2019 році, рецепт вегетаріанського олів'є, який на смак нічим не відрізняється від "традиційного", а також солодких страв і напою з мандаринів.
Читайте всі новини по темі "Новий рік" на сайті "OBOZREVATEL".