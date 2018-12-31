Тарталетки на Новий рік: топ-7 оригінальних рецептів

Тарталетки можуть стати для новорічного столу справжньою знахідкою, так як це не просто салат у тарілці, яким вже нікого не здивуєш.

Начинок для них існує велика кількість. Портал "КакПросто" пропонує кілька, на їхню думку, найсмачніших варіантів.

З сиром

100-150 грам будь-якого сиру потрібно змішати з подрібненим зубчиком часнику і половиною склянки порізаного кропу.

Тарталетки з сиром ugoschayu.ru

З ананасами і сиром

Змішати склянку дрібно натертої Гауді з подрібненими консервованими ананасами (70-80 грам). Туди ж додати трохи часнику і майонез за смаком, перемішати.

Тарталетки з ананасами і сиром kak-vkusno.com

З червоною ікрою

У кожну тарталетку треба покласти по столовій ложці вершкового сиру, зверху посипати ікрою, а на ікру помістити пару листочків зелені (петрушки).

Тарталетки з червоною ікрою kakprosto.ru

З креветками

Для приготування потрібно порізати три-чотири варених яйця, додати 120-140 грам тертого сиру "Моцарелла" і видавити зубчик чеснока. Потім додати трохи майонезу і перемішати. Цією сумішшю наповнити тарталетки приблизно на дві третіх, зверху викласти по два-три відварених креветки.

Тарталетки з креветками vkusno-i-prosto.ru

З авокадо і сиром

Подрібнити в блендері м'якоть одного авокадо, 30-40 мл лимонного соку, одну ложку оливкової олії і 60-70 г сиру Фета. Цією сумішшю наповнити тарталетки з гіркою, прикрасити базиліком.

Тарталетки з авокадо і сиром yandex.kz

З копченою горбушею

Дуже дрібно порізати один свіжий огірок і 180-200 грам горбуші гарячого копчення. Заправити соусом: по одній ложці сметани, майонезу і французької гірчиці.

Тарталетки з копченою горбушею poradum.com.ua

З печінкою тріски

Готову печінку розім'яти, додати два дрібно нарізаних яйця і пару подрібнених корнішонів. Заправити майонезом або несолодким йогуртом.

Тарталетки з печінкою тріски cookingfood.com.ua

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