"Та сама жовта сукня": дружина Зеленського знайшла застосування скандальному вбранню

Перша леді України Олена Зеленська виставила на благодійний аукціон сукню жовтого кольору, в якій вона з'явилася на інтронізації японського імператора Нарухіто і викликала хвилю звинувачень у порушенні протоколу.

Про своє рішення вона написала в Instagram, показавши вбрання в повний зріст (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Та сама жовта сукня, яку я одягала на церемонію інтронізації японського імператора і яка наробила галасу, послужить добрій справі! Сьогодні, напередодні Всесвітнього дня співчуття, я передаю її як лот для благодійної гала-вечері Tabletochki Giving Tuesday Dinner від @tabletochki_ – команди супергероїв, які вже 8 років стоять на захисті дітей з онко", – написала Зеленська.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, вбрання Олени Зеленської, в якому вона з'явилася в Японії, викликало чимало суперечок.

У мережі обурилися тим, що дружина українського президента вибрала жовтий колір, який нібито можуть носити тільки представники імператорської династії. Хоча багато хто став на захист Зеленської, пояснивши, що та палітра, яку вона вибрала, не є забороненою

Незабаром дизайнер Зеленської Іван Фролов пояснив свій вибір, спростувавши звинувачення українців.

Марта Госовська, яка працювала перекладачкою на офіційних заходах в Японії, заявила, що Зеленська не порушувала протоколу.

Президент Володимир Зеленський також з'явився в несподіваному образі. Він виконав вимоги дрес-коду white tie, який передбачає фрак і штани з шовковими або атласними лампасами, накрохмалену білу сорочку і такого ж кольору жилет, обов'язково застебнутий на всі три ґудзики, білу краватка-метелик і білий нагрудний хустку, лаковані чорні туфлі і чорні шкарпетки.

В Японії подякували президенту і першій леді України за візит і високо оцінили їх вбрання.

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