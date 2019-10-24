"Костюм з чоловіка зняла?" Новий образ дружини Зеленського викликав ажіотаж в мережі

Перша леді України Олена Зеленська, яка під час візиту до Японії відвідала молодшу школу Когай, здивувала мережу своїм вбранням.

Фото образу з'явилися на її офіційній сторінці в Instagram і на сайті Офісу президента. На них Зеленська позувала в строгому діловому чорному костюмі. Свій образ вона доповнила яскравим шарфом на шиї, чорною сумочкою-клатчем з золотими ланцюжками і туфлями-човниками.

Олена Зеленська в Японії Фото з Instagram

Олена Зеленська відвідала школу Когай Фото з Instagram

"Побувала в японській школі Когай, де навчаються діти молодших класів. Я поспілкувалася з дієтологом, який в Японії є обов'язковим в кожній школі, і відвідала уроки фізичної культури. Мене неймовірно вразило те, наскільки активно діти беруть участь у всіх процесах. Наприклад, під час обіду є чергові, що роздають страви, діти самостійно займаються прибиранням в школах, а на уроках спорту вони власноруч вимірюють показники інших учнів. Впевнена, це розвиває почуття відповідальності, дисциплінованості та дружні відносини в колективі", — написала Зеленська.

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Олена Зеленська в діловому чорному костюмі Фото: president.gov.ua

Олена Зеленська в Японії Фото: president.gov.ua

Олена Зеленська в Японії Фото з Instagram

Зазначимо, що багато користувачів мережі високо оцінили вбрання Олени Зеленської.

Однак знайшлися і ті, кому образ першої леді не припав до смаку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше образ Олени Зеленської під час прийому в імператора Японії Нарухіто викликав суперечки. Деякі користувачі заявили, що до імператора ніхто не має права приходити в жовтому вбранні, як зробила перша леді України.

Володимир Зеленський теж вибрав несподіваний образ на зустріч до імператора. На заході президенту довелося дотримуватися дрес-код white tie, який передбачає фрак і штани з шовковими або атласними лампасами, накрохмалену білу сорочку і такого ж кольору жилет, обов'язково застебнутий на всі три ґудзики, білу краватку-метелик і білу нагрудну хустку, лаковані чорні туфлі і чорні шкарпетки.

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