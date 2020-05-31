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1 червня • оновлено в 03:02
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Названа наймодніша стрижка літа 2020. Фото

1.6т
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Наймоднішою стрижкою літа 2020 року стане коротка стрижка з ефектом "щойно з ліжка".

Як пише vogue.ua, стиліст Марія Барас, директор салону краси Cheska вважає таку стрижку головним трендом нинішнього літнього сезону.

Ця легка стрижка гарно виглядає як на прямому, так і на хвилястому волоссі, до того ж у неї немає чіткого проділу, який потрібно ретельно окреслювати, – достатньо просто розчесатися.

Модна стрижка на літо 2020

Модна стрижка на літо 2020

Zara

"Зараз, коли люди миють волосся майже кожного дня, нам потрібна проста, але стильна стрижка", – каже стиліст.

Така стрижка, залишає частину потилиці відкритою та ідеально підходить для волосся середньої щільності і для тонкого волосся. На густому волоссі таку стрижку зробити складніше, оскільки можна отримати проблему некерованого об'єму.

Якщо у вас хвилясте волосся, то результат буде, як у знаменитої топ-моделі Фреї Бехи Еріксен, яка знялася для лукбука Zara (на фото). Якщо ж прямі – їх можна "піджати" догори, збризнувши аерозолем з морською сіллю. Під час висихання волосся потрібно злегка переміщати на маківці, щоб додати об'єм зверху і уникнути "прилипання" до обличчя, радить стиліст.

Названа наймодніша стрижка літа 2020

Zara

Названа наймодніша стрижка літа 2020

Zara

Раніше OBOZREVATEL назвав топ-5 модних стрижок на літо 2020.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
новини України
Місце
Україна
Теги
Мода Стиль Краса стрижка
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