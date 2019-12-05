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5 грудня • оновлено в 04:17
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Названа частина жіночих грудей, яка привертає найбільшу увагу

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Польські вчені в галузі пластичної хірургії з'ясували, яка частина жіночих грудей найбільше привертає увагу.

Як повідомляє Primpress з посиланням на Британський дослідницький інститут, до аналізу залучили 50 добровольців, серед яких були і жінки, і чоловіки.

Названа частина жіночих грудей, яка привертає найбільшу увагу

Cosmo.ru

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Дещо про жіночі груди: предмет гордості або настирливої уваги чоловіків

Так, за допомогою машини стеження за пересуванням очей було встановлено, що найбільшу увагу привертають нижня частина грудей і область соска.

Повідомляється, що дивлячись на зображення з вісьмома типами грудей, добровольці оцінювали її з естетичної точки зору і симетрії.

Названа частина жіночих грудей, яка привертає найбільшу увагу

Cosmo.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що британські вчені розвінчали міф про те, що капуста впливає на розмір жіночих грудей. Вчені не змогли виявити прямого зв'язку між активним вживанням овоча і розміром грудей.

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Автор
Анна Міхно
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