Названа частина жіночих грудей, яка привертає найбільшу увагу

Польські вчені в галузі пластичної хірургії з'ясували, яка частина жіночих грудей найбільше привертає увагу.

Як повідомляє Primpress з посиланням на Британський дослідницький інститут, до аналізу залучили 50 добровольців, серед яких були і жінки, і чоловіки.

Cosmo.ru

Так, за допомогою машини стеження за пересуванням очей було встановлено, що найбільшу увагу привертають нижня частина грудей і область соска.

Повідомляється, що дивлячись на зображення з вісьмома типами грудей, добровольці оцінювали її з естетичної точки зору і симетрії.

Cosmo.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що британські вчені розвінчали міф про те, що капуста впливає на розмір жіночих грудей. Вчені не змогли виявити прямого зв'язку між активним вживанням овоча і розміром грудей.

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