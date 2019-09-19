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19 вересня • оновлено в 21:46
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/ Жіночий журнал

Навколо принца Гаррі розгорівся расистський скандал

1.8т Читати матеріал російською

Телерадіомовна корпорація BBC потрапила в скандал, оприлюднивши зображення із закликом до вбивства принца Гаррі.

За даними The Guardian, компанія принесла свої вибачення за те, що не попередила його перед трансляцією у вечірніх новинах і перед публікацією в мережі.

Зокрема, було представлено колаж з поста неонацистської групи, на якому Гаррі був зображений із наведеним на голову пістолетом. Підпис свідчив: "Побачимося пізніше, зрадник раси".

Принц Гаррі в центрі расистського скандалу

Принц Гаррі в центрі расистського скандалу

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У статті BBC описувалася діяльність угруповання "Дивізія Зонненкріг". Щодо зображення журналісти прийшли до висновку, що в мережі запропонували застрелити Гаррі за брак з Меган Маркл, яка є американкою.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл

instagram.com/sussexroyal

Наступного дня картинку було видалено з мережі. У листі до принца Гаррі представники компанії пообіцяли вдосконалити свої рекомендації з використання контенту, який "створює ризик образи для зображуваної особи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина принца Гаррі Меган Маркл вийшла з декрету після народження первістка.

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Особа
принц Гаррі
Місце
Великобританія
Тег
скандали
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