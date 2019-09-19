Навколо принца Гаррі розгорівся расистський скандал

Телерадіомовна корпорація BBC потрапила в скандал, оприлюднивши зображення із закликом до вбивства принца Гаррі.
За даними The Guardian, компанія принесла свої вибачення за те, що не попередила його перед трансляцією у вечірніх новинах і перед публікацією в мережі.
Зокрема, було представлено колаж з поста неонацистської групи, на якому Гаррі був зображений із наведеним на голову пістолетом. Підпис свідчив: "Побачимося пізніше, зрадник раси".
Принц Гаррі в центрі расистського скандалу
У статті BBC описувалася діяльність угруповання "Дивізія Зонненкріг". Щодо зображення журналісти прийшли до висновку, що в мережі запропонували застрелити Гаррі за брак з Меган Маркл, яка є американкою.
Принц Гаррі і Меган Маркл
instagram.com/sussexroyal
Наступного дня картинку було видалено з мережі. У листі до принца Гаррі представники компанії пообіцяли вдосконалити свої рекомендації з використання контенту, який "створює ризик образи для зображуваної особи".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина принца Гаррі Меган Маркл вийшла з декрету після народження первістка.
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