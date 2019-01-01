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Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж і нарвалася на критику

10.6тЧитати матеріал російською

Популярна українська співачка, учасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розпочала 2019 рік у новому образі.

Співачка вирішила змінити зачіску, зробивши з прямого волосся кучеряве. Фото нового стилю дівчина опублікувала в Instagram, проте далеко не всі шанувальники оцінили її рішення.

"Тобі не йде", "Боже мій... Випрями волосся, благаю!" "Тобі не дуже йде..." "Надя, не ображайся, але тобі ця зачіска не йде", "Зачіска не подобається", - обурюються шанувальники.

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Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж і нарвалася на критику
Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж і нарвалася на критику
Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж і нарвалася на критику
Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж і нарвалася на критику
Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж і нарвалася на критику
Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж і нарвалася на критику
Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж і нарвалася на критику
Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж і нарвалася на критику
Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж і нарвалася на критику

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва досить часто експериментує з образами. Так, недавня її спроба змінити імідж знову викликала суперечки в мережі.

Особа
Надія Дорофєєва
Місце
Україна
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Кихот Дон
Кихот Дон
Надя не слушай жирных прыщавых шлюх. Все хорошо
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