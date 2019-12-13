Мрії збуваються! Прості ритуали на виконання бажань у 2020 році

Кожна людина бажає здійснити найзаповітніші мрії. Хтось просто покладається на щасливий збіг обставин, а інші люди, щоб вони справдилися, вдаються до різних ритуалів.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповість, які з них можна використовувати, щоб добитися виконання бажань у 2020 році.

Ритуал "Свічки бажань"

Фото: wallhere.com

Це дуже ефективна техніка, яка допоможе втілити ваші мрії в реальність. Для її проведення потрібна тонка свічка і свічник, відокремлене місце та стіл. Прийміть біля нього зручну позу, розслабтеся, запаліть свічку і скажіть вголос своє бажання (воно повинно бути позитивним і не шкодити нікому). Далі, дивлячись на свічку, уявляйте яскраві картини виконання свого бажання поки вона не догорить. Потім мовчки лягайте спати. Вранці недопалки можете викинути.

Фен-шуй ритуал

Фото: chinagifts.com.ua

Для цього ритуалу вам знадобиться фігурка коня з піднятою догори головою (придбати її можна в будь-якому фен-шуй магазині). Напишіть на папері червоного кольору свою мрію (найкраще писати в теперішньому часі, так — ніби ви вже отримали те, що хотіли. Наприклад "У мене є ...."). Статуетку коня поставте біля свого ліжка. Під фігурку покладіть листок з написаним бажанням. Вважається, що протягом 21-го дня ваша мрія здійсниться.

Повітряні кульки

Фото: 1zoom.me

За допомогою повітряних кульок можна наблизити мрію до реальності. Згадайте своє заповітне бажання, надуйте кульку, потім візьміть її за горловину і скажіть такі слова: "Стихія Повітря, священне дихання, я рухаюся разом з тобою. Коли я випущу це повітря, моє бажання буде виконано". Потім зберігайте цю кульку до тих пір, поки не збудеться бажання.

Карта бажань

Фото: tayniymir.com

Для її приготування знадобиться просто ватман і ручка. Вам необхідно буде написати свою заповітну мрію в центрі листка, а навколо нього розділити простір так, щоб були зони для написання стратегічних дій на місяць, рік, сезон і т.д. У розкресленому осередку занесіть дані про те, що ви можете самостійно зробити для виконання своєї мрії. А в порожньому полі напишіть, що ви хочете, щоб зробив Всесвіт.

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