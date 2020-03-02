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2 березня • оновлено в 06:39
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Михайлу Горбачову – 89 років: топ-10 маловідомих фактів про останнього генсека СРСР

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Останній генеральний секретар і єдиний президент Радянського Союзу Михайло Сергійович Горбачов народився 89 років тому – 2 березня 1931 року. Всьому світу він запам'ятався як автор "перебудови" і "сухого закону" в СРСР, крім того саме Горбачова часто звинувачують в розвалі Союзу.

У день народження Горбачова OBOZREVATEL зібрав десять маловідомих цікавих фактів про цього політика.

Михайло Горбачов

Михайло Горбачов

  • Михайло Горбачов став першим і останнім лідером СРСР, хто народився після Жовтневої революції.

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  • Здобувши вищу освіту, Горбачов працював за фахом всього десять днів (в прокуратурі Ставропольської області), після чого пішов у політику.

  • У 1997 році компанія "Піца Хат" випустила рекламний ролик, головним героєм якого був Михайло Горбачов.

  • Обидва дідуся Михайла Горбачова в 1930-і роки були репресовані радянською владою.

  • Досі немає інформації про те, щоб відставка Горбачова з поста президента СРСР була прийнята Державною Радою Союзу в установленому порядку.

  • Прийнятий Михайлом Горбачовим 17 травня 1985 року "сухий закон" спричинив дефіцит цукру в СРСР та призвів до введення продуктових талонів на цукор.

  • В Італії Михайло Горбачов нагороджений премією "Мужній розум – розумна мужність" з формулюванням "за мужність". При цьому покійний президент США Рональд Рейган посмертно удостоєний премії "за розум".

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  • При Михайлі Горбачові Радянський Союз вперше визнав свою відповідальність за Катинський розстріл, де було вбито понад 21 000 польських громадян.

  • Михайло Горбачов був єдиним, хто займав пост Президента СРСР – при цьому він пробув на ньому менше двох років.

  • Донька Горбачова Ірина та дві його онучки – Ксенія та Анастасія, живуть в Німеччині. Останньою туди переїхала молодша внучка Анастасія.

внучки Горбачова

внучки Горбачова

Раніше OBOZREVATEL публікував одкровення останнього маршала Радянського Союзу Дмитра Язова про Михайла Горбачова. Він також різко розкритикував президентів Російської Федерації – Володимира Путіна і Бориса Єльцина.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Ігор Нікітін
Особа
Михайло Горбачов
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