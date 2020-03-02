Михайлу Горбачову – 89 років: топ-10 маловідомих фактів про останнього генсека СРСР

Останній генеральний секретар і єдиний президент Радянського Союзу Михайло Сергійович Горбачов народився 89 років тому – 2 березня 1931 року. Всьому світу він запам'ятався як автор "перебудови" і "сухого закону" в СРСР, крім того саме Горбачова часто звинувачують в розвалі Союзу.

У день народження Горбачова OBOZREVATEL зібрав десять маловідомих цікавих фактів про цього політика.

Михайло Горбачов

Михайло Горбачов став першим і останнім лідером СРСР, хто народився після Жовтневої революції.

Здобувши вищу освіту, Горбачов працював за фахом всього десять днів (в прокуратурі Ставропольської області), після чого пішов у політику.

У 1997 році компанія "Піца Хат" випустила рекламний ролик, головним героєм якого був Михайло Горбачов.

Обидва дідуся Михайла Горбачова в 1930-і роки були репресовані радянською владою.

Досі немає інформації про те, щоб відставка Горбачова з поста президента СРСР була прийнята Державною Радою Союзу в установленому порядку.

Прийнятий Михайлом Горбачовим 17 травня 1985 року "сухий закон" спричинив дефіцит цукру в СРСР та призвів до введення продуктових талонів на цукор.

В Італії Михайло Горбачов нагороджений премією "Мужній розум – розумна мужність" з формулюванням "за мужність". При цьому покійний президент США Рональд Рейган посмертно удостоєний премії "за розум".

При Михайлі Горбачові Радянський Союз вперше визнав свою відповідальність за Катинський розстріл, де було вбито понад 21 000 польських громадян.

Михайло Горбачов був єдиним, хто займав пост Президента СРСР – при цьому він пробув на ньому менше двох років.

Донька Горбачова Ірина та дві його онучки – Ксенія та Анастасія, живуть в Німеччині. Останньою туди переїхала молодша внучка Анастасія.

внучки Горбачова

Раніше OBOZREVATEL публікував одкровення останнього маршала Радянського Союзу Дмитра Язова про Михайла Горбачова. Він також різко розкритикував президентів Російської Федерації – Володимира Путіна і Бориса Єльцина.

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