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11 березня • оновлено в 08:50
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Міддлтон публічно проігнорувала Маркл і Гаррі

1.5т
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Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон проігнорувала Меган Маркл і принца Гаррі під час служби у Вестмінстерському абатстві, присвяченій Дню Співдружності.

Про це пише видання Daily Mail.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Так, як повідомляється, Меган і Гаррі не приймали участь у традиційній ході, тому прибули на службу раніше й зайняли свої місця.

Меган Маркл, принц Гаррі, Кейт Міддлтон, принц Вільям

Меган Маркл, принц Гаррі, Кейт Міддлтон, принц Вільям

Getty

Коли ж до Вестмінстерського абатства прибули і Кейт з Вільямом, то Маркл і Гаррі привіталися з ними. Однак у відповідь, як пише видання, отримали лише тишу – Міддлтон демонстративно відвернулася і не відповіла на привітання герцогів Сассекських, а Вільям лише сухо кивнув.

Меган Маркл, принц Гаррі, Кейт Міддлтон, принц Вільям

Меган Маркл, принц Гаррі, Кейт Міддлтон, принц Вільям

Getty

Меган Маркл, принц Гаррі, Кейт Міддлтон, принц Вільям

Меган Маркл, принц Гаррі, Кейт Міддлтон, принц Вільям

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особи
принц Гаррі Меган Маркл Кейт Міддлтон
Місце
Великобританія
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