Міддлтон публічно проігнорувала Маркл і Гаррі

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон проігнорувала Меган Маркл і принца Гаррі під час служби у Вестмінстерському абатстві, присвяченій Дню Співдружності.

Про це пише видання Daily Mail.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Так, як повідомляється, Меган і Гаррі не приймали участь у традиційній ході, тому прибули на службу раніше й зайняли свої місця.

Меган Маркл, принц Гаррі, Кейт Міддлтон, принц Вільям Getty

Коли ж до Вестмінстерського абатства прибули і Кейт з Вільямом, то Маркл і Гаррі привіталися з ними. Однак у відповідь, як пише видання, отримали лише тишу – Міддлтон демонстративно відвернулася і не відповіла на привітання герцогів Сассекських, а Вільям лише сухо кивнув.

Меган Маркл, принц Гаррі, Кейт Міддлтон, принц Вільям Getty

Меган Маркл, принц Гаррі, Кейт Міддлтон, принц Вільям Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол в Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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