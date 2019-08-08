Міддлтон блиснула стрункими ногами в коротких шортах

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон блиснула стрункими ногами в коротких шортиках.

Відповідні знімки c дружиною принца Вільяма опубліковано на офіційній сторінці Кенсингтонського палацу в Instagram.

Родина брала участь в регаті "Королівський кубок" біля берегів острова Вайт. Міддлтон і Вільям були присутні на церемонії відкриття і навіть брали участь у змаганнях, посівши місця шкіперів на двох яхтах.

Міддлтон і принц Вільям взяли участь в Королівському кубку instagram / kensingtonroyal

Кейт вибрала для заходу короткі шорти, кепку і спеціальну водонепроникну толстовку, а образ доповнила кросівками.

"Їх Королівські Високості сподіваються, що "Королівський кубок" стане щорічним заходом, який допоможе підвищити обізнаність про ширші переваги спорту, а також зібрати підтримку і засоби для цілей, до яких прагнуть Герцог і Герцогиня", – йдеться в повідомленні.

Кейт Міддлтон на яхті instagram / kensingtonroyal

принц Вільям instagram / kensingtonroyal

Міддлтон в шортах Associated Press

Кейт Міддлтон Associated Press

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єлизавета II поступилася своїм місцем в Королівському фотографічному суспільстві для подружжя свого онука принца Вільяма Кейт Міддлтон.

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