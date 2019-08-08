Міддлтон блиснула стрункими ногами в коротких шортах

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон блиснула стрункими ногами в коротких шортиках.
Відповідні знімки c дружиною принца Вільяма опубліковано на офіційній сторінці Кенсингтонського палацу в Instagram.
Родина брала участь в регаті "Королівський кубок" біля берегів острова Вайт. Міддлтон і Вільям були присутні на церемонії відкриття і навіть брали участь у змаганнях, посівши місця шкіперів на двох яхтах.
Міддлтон і принц Вільям взяли участь в Королівському кубку
instagram / kensingtonroyal
Кейт вибрала для заходу короткі шорти, кепку і спеціальну водонепроникну толстовку, а образ доповнила кросівками.
"Їх Королівські Високості сподіваються, що "Королівський кубок" стане щорічним заходом, який допоможе підвищити обізнаність про ширші переваги спорту, а також зібрати підтримку і засоби для цілей, до яких прагнуть Герцог і Герцогиня", – йдеться в повідомленні.
Кейт Міддлтон на яхті
instagram / kensingtonroyal
принц Вільям
instagram / kensingtonroyal
Міддлтон в шортах
Associated Press
Кейт Міддлтон
Associated Press
⛵ ... and they're off! The Duke and Duchess of Cambridge are going head to head in The King's Cup , raising awareness and funds for eight of Their Royal Highnesses 'patronages. The Duke is competing on behalf of @childbereavementuk and The Duchess on behalf of the Early Years programme delivered by The Royal Foundation . Their Royal Highnesses are joined by Fara Williams for @centrepointuk , Dan Snow for @ldnairamb, Bear Grylls for @tusk_org, John Bishop for @actiononaddiction, Katie Thistleton for @ _place2be, and Helen Glover for @afnccf. Their Royal Highnesses hope that The King's Cup will become an annual event , bringing greater awareness to the wider benefits of sport , whilst also raising support and funds for the causes that The Duke and Duchess support . Visit the link in our bio to find out more .
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єлизавета II поступилася своїм місцем в Королівському фотографічному суспільстві для подружжя свого онука принца Вільяма Кейт Міддлтон.
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