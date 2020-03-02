Маркл знову засмутила Єлизавету II: що зробила герцогиня

Меган Маркл вирішила не брати з собою до Великобританії маленького сина Арчі. Таке рішення засмутило королівську сім'ю, у тому числі і королеву Єлизавету II.

Про це повідомляє видання The Sun.

Меган Маркл Getty

Новини Влада Канади завдала нищівного удару по Маркл і Гаррі

Так, повідомляється, що наступного тижня Меган, яка зараз знаходиться в Канаді, прилетить до принца Гаррі в Лондон для появи на офіційних заходах.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі Getty

Однак Маркл вирішила не брати маленького сина Арчі з собою, а залишити його в Канаді, чим дуже засмутила Єлизавету II і принца Філіпа. Адже, як пише видання, королівська сім'я не бачила Арчі вже 14 тижнів.

Королева Єлизавета II Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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