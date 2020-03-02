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2 березня • оновлено в 09:46
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Маркл знову засмутила Єлизавету II: що зробила герцогиня

4.8т
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Меган Маркл вирішила не брати з собою до Великобританії маленького сина Арчі. Таке рішення засмутило королівську сім'ю, у тому числі і королеву Єлизавету II.

Про це повідомляє видання The Sun.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

Новини
Влада Канади завдала нищівного удару по Маркл і Гаррі

Так, повідомляється, що наступного тижня Меган, яка зараз знаходиться в Канаді, прилетить до принца Гаррі в Лондон для появи на офіційних заходах.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі

Getty

Однак Маркл вирішила не брати маленького сина Арчі з собою, а залишити його в Канаді, чим дуже засмутила Єлизавету II і принца Філіпа. Адже, як пише видання, королівська сім'я не бачила Арчі вже 14 тижнів.

Королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особи
принц Гаррі Єлизавета II Меган Маркл
Місце
Великобританія
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Надо же какая новость!
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