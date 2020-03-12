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12 березня • оновлено в 09:24
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Маркл і Гаррі довели до сліз підлеглих: у чому причина

1.1т
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Меган Маркл і принц Гаррі, які зараз знаходяться у Великобританії, влаштували прощальну вечерю для своїх підлеглих і довели їх до сліз.

Як повідомляє видання The Sun, герцоги Сассекські організували вечірку в елітному ресторані готелю Goring, який знаходиться неподалік з Букінгемським палацом.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Меган і Гаррі подякували своїм співробітникам за роботу, адже, як відомо, персонал пари втратить свої місця після того, як герцоги закриють офіс у Лондоні, – 1 квітня.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Втім, як передає видання, прощальна вечеря пройшла досить емоційно: деякі співробітники не змогли стримати сліз.

"Вони підняли тост за команду і подякували їм за все, що вони зробили. Деякі зі співробітників плакали",пише таблоїд.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особи
принц Гаррі Меган Маркл
Місце
Великобританія
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