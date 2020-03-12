Маркл і Гаррі довели до сліз підлеглих: у чому причина

Меган Маркл і принц Гаррі, які зараз знаходяться у Великобританії, влаштували прощальну вечерю для своїх підлеглих і довели їх до сліз.

Як повідомляє видання The Sun, герцоги Сассекські організували вечірку в елітному ресторані готелю Goring, який знаходиться неподалік з Букінгемським палацом.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Меган і Гаррі подякували своїм співробітникам за роботу, адже, як відомо, персонал пари втратить свої місця після того, як герцоги закриють офіс у Лондоні, – 1 квітня.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Втім, як передає видання, прощальна вечеря пройшла досить емоційно: деякі співробітники не змогли стримати сліз.

"Вони підняли тост за команду і подякували їм за все, що вони зробили. Деякі зі співробітників плакали", – пише таблоїд.

Принц Гаррі і Меган Маркл Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол в Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram