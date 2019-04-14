Майже все життя: топ-10 продуктів, які можна зберігати роками

Багато господинь звикли запасатися необхідними продуктами на "чорний день". Однак мало які з них можуть зберігатися довго.

OBOZREVATEL підготував добірку з десяти продуктів, які мають найбільший термін придатності.

Хліб

Ви здивуєтеся, але хліб – той продукт, який може зберігатися довго. Але для цього його необхідно заморозити. Після розморожування він практично не втратить своїх смакових і поживних якостей.

хліб pixabay.com

В'ялене м'ясо

У сучасному світі технологія приготування в'яленого м'яса оптимізована і механізована, в результаті чого м'ясо можна вживати в будь-якому вигляді і зберігати роками.

М'ясо в жерстяних банках, тушонка, може зберігатися до 4 років.

В'ялене м'ясо pixabay.com

Сухе молоко

У запакованому вигляді сухе молоко може пролежати більше 10 років. Тому сміливо можете варити на ньому каші і додавати в каву. А ще з сухого молока можна зробити крем або спекти пиріг.

Сухе молоко pixabay.com

Мед

Мед – чи не єдиний продукт на землі, який не має терміну придатності і не втрачає свої корисні властивості. Вся справа в основі продукту – простих цукрах, отриманих за допомогою ферментації. Вони відмінно захищають мед від бактерій.

мед pixabay.com

Вино і міцний алкоголь

До справжніх довгожителів можна віднести такі міцні напої, як горілка, ром, віскі, коньяк. Чим вище градус алкоголю, тим він буде довше зберігається. А вино з роками стає тільки краще і цінніше.

алкоголь pixabay.com

Вершкове масло

Вершкове масло також можна віднести до продуктів-довгожителів. Причому воно може зберігатися дуже довго і без холодильника. Але тільки – в топленому вигляді. Якщо ви перетопите масло на повільному вогні, видаливши з нього всю воду, залишивши тільки чистий жир, після чого приберете топлене масло в скляний або керамічний посуд, то масло може стояти до півроку, що не втрачаючи своїх смакових і поживних властивостей.

Вершкове масло pixabay.com

Білий рис

Шліфований білий рис – продукт, який може не псуватися до 30 років і більше. За такий тривалий час рис не втратить ні смак, ні колір, ні поживну цінність. Але пам'ятайте, що при його зберіганні не можна допускати різких стрибків температур.

крупи pixabay.com

Цукор і сіль

Цукор і сіль також відносяться до продуктів з великим терміном придатності. Не варто тільки залишати їх у вологому і дуже теплому приміщенні: ці продукти люблять сухість і прохолоду.

Сіль і цукор pixabay.com

Соєвий соус

При зберіганні в холодильнику, соєвий соус може не втрачати свої початкові властивості кілька років. Однак на таке здатний тільки натуральний продукт з густою, однорідною структурою.

Соєвий соус pixabay.com

Чай

Подрібнений листовий або пакетований чай зберігається близько 1,5 років. Крупнолистовий – до 2 років. Його важливо тримати в сухому місці (вологість його вбиває), в герметичній коробці при стабільній температурі і в темряві.

чай pixabay.com

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