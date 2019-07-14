"Красуня, прекрасний стиль!" Дружина Зеленського захопила мережу новим образом

Перша леді України Олена Зеленська захопила мережу новим образом.

У Instagram дружина президента в неділю, 14 липня, опублікувала порцію фото із зустрічі з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон.

"Спасибі, дорога Ізабель Дюмон за запрошення, і вітаю зі святом вас і всіх наших французьких друзів", - написала Зеленська в річницю взяття Бастилії.

Користувачі мережі позитивно оцінили новий образ першої леді, зробивши їй безліч компліментів.

Олена Зеленська та Ізабель Дюмон instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська instagram.com/olenazelenska_official

"Дуже красивий образ", "Красуня", "Який у вас чудовий образ, вам дуже личить. Красуня", "Дуже подобається наша перша леді", "Красива і щира", "Найкрасивіша перша леді", "Красива жінка! Наша перша леді!" "Прекрасний стиль! Ви чудові!" - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі мережі не завжди однозначно висловлюються про вбрання першої леді. Так, раніше Зеленська нарвалася на критику за образ, в якому вона вийшла на публіку під час візиту з президентом в Канаду.

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