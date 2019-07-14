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"Красуня, прекрасний стиль!" Дружина Зеленського захопила мережу новим образом

9.7т Читати матеріал російською

Перша леді України Олена Зеленська захопила мережу новим образом.

У Instagram дружина президента в неділю, 14 липня, опублікувала порцію фото із зустрічі з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон.

"Спасибі, дорога Ізабель Дюмон за запрошення, і вітаю зі святом вас і всіх наших французьких друзів", - написала Зеленська в річницю взяття Бастилії.

Користувачі мережі позитивно оцінили новий образ першої леді, зробивши їй безліч компліментів.

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Олена Зеленська та Ізабель Дюмон

Олена Зеленська та Ізабель Дюмон

instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська

Олена Зеленська

instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська

Олена Зеленська

instagram.com/olenazelenska_official

"Дуже красивий образ", "Красуня", "Який у вас чудовий образ, вам дуже личить. Красуня", "Дуже подобається наша перша леді", "Красива і щира", "Найкрасивіша перша леді", "Красива жінка! Наша перша леді!" "Прекрасний стиль! Ви чудові!" - пишуть в мережі.

"Красуня, прекрасний стиль!" Дружина Зеленського захопила мережу новим образом
"Красуня, прекрасний стиль!" Дружина Зеленського захопила мережу новим образом
"Красуня, прекрасний стиль!" Дружина Зеленського захопила мережу новим образом
"Красуня, прекрасний стиль!" Дружина Зеленського захопила мережу новим образом
"Красуня, прекрасний стиль!" Дружина Зеленського захопила мережу новим образом
"Красуня, прекрасний стиль!" Дружина Зеленського захопила мережу новим образом
"Красуня, прекрасний стиль!" Дружина Зеленського захопила мережу новим образом
"Красуня, прекрасний стиль!" Дружина Зеленського захопила мережу новим образом
"Красуня, прекрасний стиль!" Дружина Зеленського захопила мережу новим образом
"Красуня, прекрасний стиль!" Дружина Зеленського захопила мережу новим образом
"Красуня, прекрасний стиль!" Дружина Зеленського захопила мережу новим образом
"Красуня, прекрасний стиль!" Дружина Зеленського захопила мережу новим образом
"Красуня, прекрасний стиль!" Дружина Зеленського захопила мережу новим образом
"Красуня, прекрасний стиль!" Дружина Зеленського захопила мережу новим образом
"Красуня, прекрасний стиль!" Дружина Зеленського захопила мережу новим образом
"Красуня, прекрасний стиль!" Дружина Зеленського захопила мережу новим образом
"Красуня, прекрасний стиль!" Дружина Зеленського захопила мережу новим образом

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі мережі не завжди однозначно висловлюються про вбрання першої леді. Так, раніше Зеленська нарвалася на критику за образ, в якому вона вийшла на публіку під час візиту з президентом в Канаду.

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Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна
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Smith Lera
Smith Lera
Взагалі ні яка, лише біленький костюмчик, наче школярка...
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Сало Уронили
Сало Уронили
давайте лэкайте дальше
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Сало Уронили
Сало Уронили
ооо кунилингус обоз открывает.ждем отсос у 3e
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