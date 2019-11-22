Коса повернулася: Тимошенко з'явилася на публіці з відомою зачіскою. Фото

Народний депутат України, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко знову з'явилися на публіці у своїй традиційній "косі".

У колишньому образі політик виступила з промовою про ситуацію в Україні на Саміті Європейської народної партії в Загребі (Хорватія), передає пресслужба партії.

На опублікованому фото Тимошенко з "косою" стоїть поруч новообраним Президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляйен.

Юлія Тимошенко і Урсула фон дер Ляйен ВО "Батьківщина"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 серпня Юлія Тимошенко з'явилася на першому засіданні Верховної Ради IX скликання з новою зачіскою.

Раніше Тимошенко здивувала черговою зміною зачіски. Нардеп прийшла у Верховній Раді з розпущеним волоссям, а її чубчик була прибрана на бік.

Також OBOZREVATEL опублікував підбірку, в якій показано, як змінювався імідж Юлії Тимошенко.

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