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22 листопада • оновлено в 09:19
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Коса повернулася: Тимошенко з'явилася на публіці з відомою зачіскою. Фото

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Народний депутат України, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко знову з'явилися на публіці у своїй традиційній "косі".

У колишньому образі політик виступила з промовою про ситуацію в Україні на Саміті Європейської народної партії в Загребі (Хорватія), передає пресслужба партії.

На опублікованому фото Тимошенко з "косою" стоїть поруч новообраним Президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляйен.

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Юлія Тимошенко і Урсула фон дер Ляйен

Юлія Тимошенко і Урсула фон дер Ляйен

ВО "Батьківщина"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Юлія Тимошенко Урсула фон дер Ляйен
Місце
Хорватія
Тег
ВО Батьківщина
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