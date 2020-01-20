Кого народила Ешлі Грем і яке є фото

Найдорожча plus-size модель Ешлі Грем народила дитину.

Запис про те, що о 6 вечора в суботу, 18 січня вона стала мамою, з'явився у Сторіс Ешлі через 2 дні після цієї знаменної події.

На останніх місяцях вагітності пишна красуня періодично викладала фото ню. Такими ж знімками хвалився і її чоловік Джастін Ервін.

Всього три тижні тому він опублікував знімок вагітної дружини.

Завдяки УЗД пара заздалегідь знала стать дитини.

У серпні 2019 року Грем і Ервін всім оголосили, що очікують свою першу дитину, хлопчика.

Єдине фото довгоочікуваного первістка Ешлі Грем і Джастіна Ервіна є саме з УЗД.

Фото дитини Ешлі Грем

Як назвали малюка, поки невідомо.

Як писав OBOZREVATEL раніше, вагітну plus-size модель Ешлі Грем атакували за голе фото.

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