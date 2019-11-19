Кейт Міддлтон запідозрили в четвертій вагітності

Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали виступ Королівського вар'єте, який відбувся в лондонському театрі Палладіум. Після цього герцогиню Кембриджську запідозрили в четвертій вагітності.

Як повідомляє Daily Mail, Кейт раніше вже бувала на виставі — у 2014 й у 2017 роках. Так співпало, що обидва рази герцогиня Кембриджська, як і Меган Маркл в минулому році, була вагітна — спочатку принцесою Шарлоттою, а потім принцом Луі. Британська преса жартома пише, що, можливо, в королівській родині це вже стало традицією, і що Кейт і Вільям, мабуть, чекають на четверту дитину.

Кейт Міддлтон

Принц Вільям і Кейт Міддлтон

Втім, наголошується, що по фігурі Міддлтон не було помітно, що вона готується стати матір'ю. Герцогиня Кембриджська була струнка, як зазвичай. Для заходу вона вибрала чорну мереживну сукню від Alexander McQueen.

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно таблоїди писали, що у принца Вільяма був роман на стороні з подругою Кейт Міддлтон Роуз Ханбері в період третьої вагітності дружини. Представники королівської сім'ї ігнорували чутки, але пізніше спростували домисли.

Герцогиня Кембриджська серйозно посварилася після чуток про зраду Вільяма з одною зі своїх найкращих подруг — 35-річною Роуз Ханбері. Причина сварки між подругами тоді не розкривалася.

Пізніше Кейт Міддлтон і передбачувана коханка принца вперше зустрілися на світському заході. Детальніше про те, що трапилося, читайте за цим посиланням.

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