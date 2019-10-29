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29 жовтня • оновлено в 09:35
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Кейт Міддлтон і принц Вільям уклали таємний шлюбний контракт

2.6т Читати матеріал російською

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і принц Вільям задовго до весілля уклали таємний шлюбний контракт.

Так, умови домовленості розповіла письменниця Кеті Ніколь у своїй новій книзі "Кейт: Майбутня королева". Про це повідомляє Express.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон

Принц Вільям і Кейт Міддлтон

За словами автора книги, герцог і герцогиня Кембриджські у 2007 році серйозно посварилися і розлучилися на деякий час. Щоб повернути Кейт принц Вільям таємно відвіз її в романтичну подорож на Сейшели. Там вони і уклали між собою домовленість.

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"На райському острові Вільям пообіцяв Кейт, що буде з нею завжди", — поділилася Ніколь і додала, що відповідно до шлюбного договору, пара домовилася всі проблеми вирішувати разом і завести трьох дітей.

Принц Вільям, Кейт Міддлтон і новонароджений принц Луї

Принц Вільям, Кейт Міддлтон і новонароджений принц Луї

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше західні ЗМІ повідомили про те, що принц Вільям зрадив Кейт Міддлтон з її близькою подругою.

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Особи
Кейт Міддлтон принц Вільям
Місце
Великобританія
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