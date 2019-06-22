В Україні конкуренток я не бачу - прима-балерина Христина Шишпор

Прима-балерина Національного театру опери та балету Христина Шишпор поспілкувалася з OBOZREVATEL, поділившись секретами своєї професії і краси, а також розповіла про те, як складаються її стосунки з колишнім чоловіком, футболістом київського "Динамо" Георгієм Бущаном після розлучення.

Христина Шишпор Прес-служба

- Христина, недавно ви поставили новий рекорд для української "Книги рекордів Гіннесса", зробивши 48 фуете. Раніше цього не досягала жодна балерина. Розкажіть, як ви підтримує таку прекрасну форму? Можливо, дотримуєтеся якихось новомодних дієт?

Христина Шишпор Прес-служба

- Це правда, що 48 фуете ніхто не виконував до цього, і секрет дуже простий – сила волі і дієти! Дієти однозначно, тому що перед кожним спектаклем я обмежую себе у вуглеводах, борошняному і солодощах. В основному я їм салати і після 4-6 годин вечора намагаюся нічого не їсти.

Христина Шишпор Прес-служба

- Як вам вдалося виховати в собі таку жорстку силу волі?

- Результат дуже сильно залежить від психологічного стану людини. Можна готуватися рік-два, вийти на сцену і не впоратися з переживаннями. Головне, це впевненість в собі і щоденні тренування які дають результати. Коли я робила ці 48 фуете я говорила собі "ти зможеш", "ти зробиш". Мій тренер всередині самої себе.

Христина Шишпор Прес-служба

- 48 фуете. Ця вершина підкорена. Які подальші плани?

- Я сподіваюся що 48 фуете це не останній мій рекорд. Але як кажуть "не кажи гоп поки не перескочіш". Звичайно, у нас дуже багато цікавих задумок і планів, але ми поки не втілюємо їх у реальність. Всьому свій час.

Христина Шишпор Прес-служба

- З таким щільним графіком, постійними репетиціями встигаєте ви приділяти час своїй доньці? І як вона ставиться до постійної відсутності мами?

- Часу у мене постійно мало, але я намагаюся їй приділяти всю себе. Вона дівчинка дуже розвинена, і вимагає до себе дуже багато уваги, любові і ласки. Так як вона теж ходить "на роботу" в дитячий садок (сміється), у неї багато занять і логопед. У дочки були деякі проблеми з вимовляння букв. Зараз вже, слава Богу, все в порядку.

У неї постійно малювання, танці, гімнастика, вона у мене постійно зайнята. І коли приходить на виставу то розуміє, як важко мамі це дається. Каже: "мамуся, ти так втомилася, у тебе так болять ніжки, дай я тебе пожалію", - і вона мене розуміє. Мені важливо донести дочки, що в цьому житті потрібно працювати, намагатися і тоді ти отримаєш результат. Я розвиваю в ній працездатність.

Христина Шишпор Прес-служба

- Кілька місяців тому ви розійшлися з чоловіком. Чи підтримуєте зараз якийсь зв'язок?

- Так, ми з Жорою розійшлися, але ми в чудових стосунках.

- Як дочка спілкується з татом? Можливо, є якийсь особливий графік зустрічей?

- У нас немає ніяких графіків. Ми дві абсолютно зайнятих людини і коли Жора прилітає зі зборів він кожну вільну хвилину намагається провести з дитиною. Я думаю, це наша велика перемога, що ми зберегли чудові стосунки. Дай Бог, щоб вони збереглися на довгі роки.

Христина Шишпор Прес-служба

- Я чула, що в 35 років багато балерини йде на пенсію. До якого віку плануєте танцювати ви? І чим би хотіли зайнятися після завершення танцювальної кар'єри?

- Так як у нас продовжили в країні пенсійний вік, я планую ще років 10 точно танцювати (зі сміхом). На все воля Божа і ми всі живі люди, здоров'я дуже важливе для всіх. Що стосується планів після моєї кар'єри, я про це думаю, але зараз не сильно хочеться про те говорити.

Я в цьому житті точно знайду собі застосування. Взагалі моя мрія це зніматися в кіно. Може, відкрию свою балетну школу або щось в цьому напрямку. Зараз у мене варіантів досить, але зараз я хочу танцювати і робити те, що вмію найкраще.

Христина Шишпор Прес-служба

- Кого ви вважаєте своєю конкуренткою в професії, якщо такі є?

- Конкуренція завжди повинна бути. Але я не можу сказати, що у мене є конкурентки, тут таких немає.

Христина Шишпор Прес-служба

- Ви бачите себе серед суддів якогось з талант-шоу? Наприклад, тих же "Танців з зірками". Чи були б ви суворіші за Кухар?

- Журі - так, чому б і ні? Я абсолютно гідна цього людина. Не хочу себе ні з ким порівнювати, тому що я абсолютно інша. У Каті Кухар своє бачення на це життя, у мене своє. Як я себе поведу в якихось шоу - буде залежати від режисерів і від мене самої. Я вважаю, цілком реально щоб я сиділа в журі на подібних шоу.

Христина Шишпор Прес-служба

Христина Шишпор – заслужена артистка України, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету. Переможниця і лауреат численних міжнародних конкурсів.

Почала займатися балетом з 4 років, вже в 16 отримала пропозиції від декількох театрів. У тому числі Великого театру Росії та Віденської державної опери. Однак відхилила всі пропозиції заради роботи в Національному театрі опери і балету, де стала світовою зіркою.

Артистка виступає в театрах Японії, Бразилії, Аргентини, Перу, Італії, Німеччини та багатьох інших країн, а також знімалася у кліпах популярних співаків: Олега Винника "Ніно", групи ТІК "Злива", Ірини Білик "Леонід", Kazaky "Dance And Change "і Володимира Гришка" Пам'яті Карузо".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!